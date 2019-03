El 'procés' según Trapero

El exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha declarado en la sesión de este jueves del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Allí ha acudido sin uniforme para participar en uno de los interrogatorios claves de la causa.

El 20 de septiembre de 2017, los Guardias Civiles que registraban la consellería de Economía de la Generalitat en Barcelona, sufrieron un cerco por parte de cientos de manifestantes. El Major de los Mossoss destaca que no hubo incidentes de gravedad.

Antes del referendum del 1-O, el major Trapero y varios comisarios de los Mossos, se reunieron con el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, para preparar el operativo. «Las declaraciones de Forn (como la de prometer que los Mossos iban a facilitar el referéndum) encajaron particularmente mal», ha reconocido Trapero en la sesión de este miércoles del juicio del 'procés'.