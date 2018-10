La izquierda tensa la cuerda y Asturias se asoma al abismo de otra prórroga Fernando Lastra y Enrique López conversan al término del pleno. / MARIO ROJAS Podemos endurece su discurso contra PSOE e IU atacando a sus líderes, mientras los socialistas tumban la exigencia de gratuidad del 0 a 3 del partido morado A. SUÁREZ OVIEDO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:32

Es probable que el desenlace de la negociación presupuestaria de la izquierda, la posibilidad de un acuerdo o no de PSOE, Podemos e IU, no esté directamente relacionado con lo sucedido esta semana en la Junta General, con los reproches cruzados que se han lanzado las tres fuerzas. Es probable que la decisión final tenga más que ver con los contenidos, con un posible acercamiento de posturas en el escollo que representa la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, o con las repercusiones electorales -hay autonómicas en 2019- que pueda tener la actitud de cada uno en este proceso. Pero si hay que tomar como un indicador el transcurrir del debate sobre el estado de la región, los síntomas no pueden ser más pesimistas y colocan al Principado ante el abismo de una segunda prórroga consecutiva.

Es verdad que quien encendió la chispa fue el presidente, Javier Fernández, con un duro discurso en la sesión del martes en el que señaló a Podemos como único responsable del bloqueo político en Asturias. Intervención que llevó al portavoz del partido morado, Enrique López, a modificar la suya sobre la marcha para, a su vez, elevar el tono en la réplica. Pero es igualmente cierto que ayer fue el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, el que dio otra vuelta de tuerca con un ataque demoledor tanto a Fernández como al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, cuya formación es la tercera pata de un hipotético consenso. Críticas, además, personalizadas en ambos, no en sus partidos ni en sus proyectos.

De Fernández lamentó su «apatía», su querencia por pactar con el PP antes que con Podemos y su decisión de investir a Rajoy cuando lideraba la gestora del PSOE. Y lamentó no haber planteado en su momento a los socialistas la salida del presidente a cambio de su apoyo a la investidura de otro de sus diputados. En cuanto a Llamazares, le tildó con insistencia de personalista, de anteponer su puesto y su posición política a los acuerdos con el partido morado y de actitud «sumisa» ante el PSOE. El asombro se vio reflejado en los rostros de los diputados socialistas y de IU cuando, tras semejante descarga de golpes, Ripa ofreció diálogo y negociación a ambas fuerzas.

«Quiere levantar un muro con IU, usted sabrá con qué objetivo», le espetó en su réplica el diputado Ovidio Zapico, seguro de que en las urnas los electores premiarán a quienes han mantenido una actitud «constructiva» y «penalizarán» a aquellos, en referencia a Podemos, que han hecho todo lo contrario.

Más allá de las palabras, el contenido de un hipotético acuerdo presupuestario también es motivo de discordia. La discrepancia se reflejó en el rechazo del PSOE a una iniciativa de Podemos que defendía reservar créditos en el proyecto de 2019 para la gratuidad de las escuelas de 0 a 3, con un sistema de becas para gastos de escolarización que también chirría en los oídos socialistas. Sí prosperó una iniciativa similar de Ciudadanos, a la que el PSOE también se opuso, y una de IU, más centrada en la universalización de la red.

IU también maniobró para forzar una votación sobre la conveniencia de trasladar a Asturias el pacto presupuestario que en el plano estatal acaban de suscribir el PSOE y Unidos Podemos. A la iniciativa se sumaron, con entusiasmo variable, las tres fuerzas de la izquierda.