Protestas en toda España tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Miles de personas se manifiestan en múltiples ciudades españolas este jueves tras la interceptación por parte del Ejército de Israel de la flotilla Global Sumud ... , que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza, y la detención de varios de sus tripulantes con destino a un puerto israelí para su deportación.

En Barcelona se desarrolla una de las protestas más multitudinarias. Manifestantes han intentado cortar la Ronda Litoral, una de las arterias principales de la ciudad, como gesto simbólico de rechazo a la acción israelí. En respuesta, los Mossos d'Esquadra han cargado en varias ocasiones contra los concentrados.

Durante la mañana, más de 2.000 estudiantes marcharon desde la plaza de la Universitat hacia la plaza Sant Jaume en una movilización contra lo que denominaron «genocidio» y en protesta por la intervención militar en la flotilla. La comunidad palestina en Catalunya, junto a sindicatos estudiantiles y colectivos sociales, llamó a la ciudadanía a tomar las calles en solidaridad con Gaza y con los activistas detenidos.

En Madrid, centenares de manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, exigiendo la liberación de los miembros de la flotilla y un posicionamiento firme del Gobierno frente a Israel. A partir de las 20:00 horas, está previsto un recorrido por el centro de la capital con consignas como «Boicot israelí» o «Israel asesina, Europa patrocina».

En Bilbao, las protestas han estado lideradas por colectivos universitarios que han cortado accesos al campus de Leioa, mientras que en Valencia la concentración se celebró en la Plaça de l'Ajuntament. En Extremadura, asociaciones ciudadanas y sindicatos también se movilizaron en apoyo a Palestina y en rechazo a la actuación israelí.

En total, más de 10.000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria han secundado las protestas en al menos 40 ciudades españolas. Las convocatorias han servido tanto para condenar la detención de los integrantes de la flotilla como para denunciar la ofensiva militar israelí en Gaza.

La Global Sumud Flotilla es una coalición internacional formada por decenas de embarcaciones y cientos de activistas cuyo objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza y entregar ayuda humanitaria. La operación militar israelí se produjo a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, donde varias embarcaciones fueron abordadas.

Entre los detenidos figuran activistas internacionales, y diversas organizaciones han denunciado que las detenciones se produjeron en aguas internacionales, lo que consideran una violación del derecho internacional. Hasta el momento se desconoce con precisión la situación de los arrestados y su localización exacta.

En las manifestaciones se escucharon gritos como «Netanyahu asesino», «Gaza no está sola» o «Israel asesina, Europa patrocina». Los participantes reclamaron que España rompa relaciones diplomáticas con Israel y suspenda cualquier envío de armas.

Además de las marchas estudiantiles y concentraciones en ministerios y plazas centrales, en algunos puntos del país se registraron cortes de tráfico, como en la zona universitaria de Madrid, donde se interrumpió la A-6.

Las movilizaciones no se han limitado a España. En Italia y en Francia también se han registrado manifestaciones de apoyo a Palestina y contra la interceptación de la flotilla. En ciudades como Roma, París y Marsella, cientos de personas han salido a las calles con pancartas y consignas que exigían el fin del bloqueo a Gaza y la liberación de los activistas detenidos.

Las protestas de este jueves muestran una movilización social creciente en Europa en apoyo a Palestina y en rechazo a la actuación israelí, tanto por el bloqueo a Gaza como por la interceptación de la flotilla humanitaria.