Un grupo de estudiantes protesta en la puerta del Sol en Madrid. EP

Protestas en toda España tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao concentran a miles de personas que reclaman un alto al fuego inmediato y el fin de la violencia en Gaza

Miguel G. Casallo

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Miles de personas se manifiestan en múltiples ciudades españolas este jueves tras la interceptación por parte del Ejército de Israel de la flotilla Global Sumud ... , que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza, y la detención de varios de sus tripulantes con destino a un puerto israelí para su deportación.

