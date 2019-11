El PSC insiste en que se reconozca a Cataluña como nación en España El líder del PSC, Miquel Iceta, el sábado tras votar en la consulta sobre el pacto con Podemos. / D.Z / E.P. Los de Iceta llevan de nuevo la propuesta a la ponencia de su próximo congreso en plena negociación con ERC para la investidura PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 25 noviembre 2019, 19:41

Lo que en campaña electoral quiso difuminar Pedro Sánchez afloró este lunes de nuevo de la mano del PSC, justo en coincidencia con los intentos del presidente en funciones de ganarse la abstención de Esquerra en su próxima investidura. Los socialistas catalanes, que celebran su congreso los días 13, 14 y 15 de diciembre, quieren aprobar una ponencia política que reafirme su consideración de Cataluña como «nación» y su concepción de España como «estado plurinacional». «Es –dice el documento marco elaborado por el 'partido hermano' del PSOE– nuestra manera de entender nuestra unión y la igualdad en la diversidad».

La aproximación a este sensible asunto tiene en sí misma poco de novedosa, como este lunes se encargó de poner de manifiesto el secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa. No es solo que el partido lleve años haciendo bandera de este asunto, es que en 2017, aprovechando su capacidad de inclinar la balanza en las primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz consiguió que el hoy secretario general la asumiera como propia y que en el Congreso subsiguiente, el 39º, con los barones más centralistas ya vencidos y desarmados, la convirtiera en una propuesta de todo el partido formulada de la siguiente manera: «Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los arts. 1 y 2 de la Constitución«.

Los socialistas catalanes remarcan que no avalan la secesión ni el derecho de autodeterminacion

En los programas electorales con los que Sánchez se presentó después a las generales, sin embargo, las referencias a este asunto fueron tangenciales, no expresas. Sólo alguien muy puesto en la vida del PSOE podía detectar que al mencionar las declaraciones de Granada y Barcelona se estaba apelando a la plurinacionalidad. Es más, si esas referencias se mantuvieron en la oferta electoral del 10 de noviembre, en la que el secretario general del PSOE endureció su discurso contra el independentismo en un intento de ganarse al votante decepcionado de Ciudadanos, fue porque el PSC dio un golpe encima de la mesa al ver que se habían eliminado.

Críticas contenidas

Illa recordó, en todo caso, que su partido es contrario a la independencia de Cataluña. A día de hoy (desde 2015) los socialistas catalanes tampoco defienden siquiera el derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación, algo que durante años provocó enormes tensiones con el PSOE. Eso ayuda a que los dirigentes más críticos con el independentismo y más recelosos ante la idea de tener que recurrir a Esquerra para poder gobernar se contengan en sus declaraciones. La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sí aseguró hoy que quien pretenda declararse nación para «ser Estado» tendrá a los socialistas andaluces enfrente, pero también afirmó que Sánchez tiene claro que el marco de convivencia es la Constitución.

En una línea similar, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, elogió incluso al PSC por haber ejercido de «puente eficaz y útil entre el nacionalismo y el resto del país», pero añadió que para él lo «esencial» es la igualdad y no «perderse en batallas terminológicas». Aun así, Page también lanzó en La Sexta una advertencia sobre las exigencias planteadas por Esquerra para hacer posible la investidura y remarcó que lo que pide –la cuestión de fondo, no la mesa de diálogo en sí– no puede ser concedido ni por el PSOE ni por el jefe del Ejecutivo, aunque hubiera logrado la mayoría absoluta. Por eso mismo, rechazó que el secesionismo vuelva a poner sobre la mesa una consulta sobre la independencia. «No se pueden plantear cosas irrealizables que finalmente acaban en frustración, en quema de contenedores y en depresión social», remarcó.

Tanto Díaz como Page, además, volvieron a apelar al PP y a Ciudadanos para que sean ellos los que permitan que haya un Gobierno en plenas facultades. La dirección del PSOE, sin embargo, descarta esa idea. Ni la considera realista ni creen que ayudara a la gobernabilidad posterior.