El PSOE abre la puerta a un gobierno de coalición en Asturias con Podemos e IU Marcelino Martínez, Rafael Palacios, Nuria Rodríguez, Aitor García, Adrián Barbón y Gimena Llamedo, en la Fiesta de la Oficialidá. / PABLO NOSTI Barbón afirma estar «abierto a todas las posibilidades» pero antepone, al igual que la formación morada, la «negociación de las ideas» ÓSCAR PANDIELLO BIMENES. Domingo, 7 julio 2019, 03:23

Todo queda abierto, al menos, hasta la reunión de la próxima semana. Esta es la versión, prudente en las formas, que ayer ofrecieron tanto PSOE como Podemos de cara al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Eso sí, aunque todas las opciones sigan abiertas, la posición que enarbolan ambos partidos es la del «entendimiento y el diálogo» en contraposición al bloqueo que se vivió la pasada legislatura. Una búsqueda de puntos en común que ayer Barbón acompañó, por primera vez, con la posibilidad de formar un Gobierno de coalición junto al resto de fuerzas de la izquierda asturiana: Podemos e Izquierda Unida. «Eso solo se sabe cuando uno está en la negociación, de ahí viene todo lo demás. Cómo voy a apostar yo por una fórmula de Gobierno sin saber si habrá acuerdos de algún tipo o no. De todas formas, estoy abierto a todas las posibilidades que desemboquen de ese encuentro. Lo primero es la negociación de las ideas y los planteamientos», afirmó Barbón durante la celebración de la Fiesta de la Oficialidá en Bimenes.

No quiso profundizar más el líder de los socialistas asturianos respecto a un posible gobierno de coalición, una opción que, al menos hasta ayer, no estaba en los planes del PSOE. Barbón considera que la amplia mayoría de diputados -20- cosechados en las elecciones del 26 de mayo son suficientes para gobernar en solitario, con la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales a izquierda y derecha. No obstante, como ayer dijo en Bimenes, la puerta una coalición de gobierno queda abierta. Y seguirá abierta si Podemos vota sí el próximo viernes a la investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado, pero podría quedar cerrada si la formación morada se abstiene, obligando a acudir a una segunda ronda de votaciones -el lunes-, donde al socialista le vale con obtener mayoría simple.

Este debate, sin embargo, queda supeditado a la reunión que mañana mantendrá el PSOE con Podemos e Izquierda Unida. La idea, como también subrayaron desde la formación morada durante la jornada de ayer, pasa por dejar a un lado las diferencias de la pasada legislatura, donde el tono fue bronco y los acuerdos quedaron reducidos, ya en los últimos meses de mandato, a los vigentes presupuestos. «Esa invitación al diálogo no se acaba aquí, ya que el mandato son cuatro años. No puede ser una legislatura de bloqueo, no puede ser una mala copia de la anterior», afirmó el líder de los socialistas asturianos.

También mostró predisposición al entendimiento la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, quien tendió la mano a los socialistas para encontrar puntos en común. La reunión entre ambas formaciones, según reconoció, se prevé larga y con muchos asuntos por concretar y definir. «Hemos recibido la carta de la FSA y vamos a estudiar los puntos. Puede haber algún tipo de coincidencia, pero creemos que nuestras propuestas inciden mucho más en las necesidades que tiene Asturias. En la reunión no habrá límite de tiempo: si tenemos que estar sentados doce horas seguidas no hay ningún problema. El caso es conseguir el objeto fundamental, que es rescatar esta Asturies», argumentó en su visita a Bimenes.

«Medidas trasnochadas»

El portavoz adjunto del PP en la Junta General, Pablo González, también se pronunció ayer para alertar de que muchos de los planteamientos planteados por Podemos al PSOE para tratar de llegar a un acuerdo de investidura son «auténticas ocurrencias improvisadas» y «medidas trasnochadas». En su opinión, seguir apostando por rentas universales «que se pagan con los impuestos de todos», o poner sobre la mesa la gestión colectiva de propiedades comunales «retrotrae a debates rancios sobre políticas que han fracasado donde se han puesto en práctica». El popular también se mostró crítico con las iniciativas que el PSOE sitúa en el centro de su negociación con Podemos y las califica de «difusas, basadas en generalidades o simples declaraciones de intenciones».