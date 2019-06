El PSOE abre hoy la ronda de contactos para negociar el reparto de la Mesa de la Junta Miembros de la Mesa de la Junta durante la pasada legislatura, presidida por Pedro Sanjurjo. / Á. PIÑA Los socialistas aspiran a conservar la Presidencia de la Cámara y mantendrán encuentros con todos los partidos, salvo con Vox ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 18 junio 2019, 01:34

Superadas las negociaciones municipales, los partidos han comenzado ya a hablar en clave autonómica. El próximo lunes se celebra la sesión constitutiva de la Cámara asturiana, con la elección de su presidente y de los otros cuatro cargos que conforman la Mesa de la Junta, y los acuerdos entre partidos para la formación de este órgano rector pueden resultar clarificadores para conocer las futuras estrategias políticas. El PSOE, como partido ganador de los comicios autonómicos, descolgó ayer el teléfono para abrir una ronda de contactos «discretos» con todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento, a excepción de Vox, con quien igual que a nivel federal hiciera Pedro Sánchez, el equipo de Adrián Barbón ni se plantea reunirse.

Desde la Federación Socialista de Asturias (FSA) pretenden cerrar esta primera toma de contactos entre hoy y mañana con el objeto de conocer el planteamiento del resto de los grupos parlamentarios con respecto al funcionamiento y la organización de la Cámara. Cuestiones ambas cuya decisión recae en la Mesa de la Junta, por lo que la composición de la misma puede resultar de vital importancia para el futuro de la legislatura.

Será la propia secretaria de Organización de la FSA y diputada electa, Gimena Llamedo, acompañada por el también parlamentario y portavoz socialista en la pasada legislatura, Marcelino Marcos Líndez, quienes lleven las riendas de estas negociaciones, en las que se ha dado preferencia a IU, con quien el encuentro será esta misma mañana.

Un claro guiño a la coalición como socio natural del partido, si bien con solo dos diputados su apoyo resulta insuficiente para garantizar el respaldo que el PSOE necesita, no tanto ya para la investidura de Adrián Barbón, pero sí para dar estabilidad al futuro gobierno. Si el PSOE finalmente opta por buscar acuerdos con el bloque de la izquierda deberá conseguir también el apoyo de Podemos.

La otra vía posible está en Ciudadanos. El candidato del partido naranja, Juan Vázquez, ha mostrado casi desde el primer momento su voluntad para llegar a acuerdos que garanticen la gobernabilidad del futuro ejecutivo de Adrián Barbón y evitar así la interferencia de Podemos y sus «políticas radicales». Sin embargo, el pacto de la formación naranja con el PP para entregar a Alfredo Canteli la Alcaldía de Oviedo ha molestado y mucho en el seno de la FSA.

Al contrario que los socialistas, desde Ciudadanos insisten en diferenciar un escenario con otro y siguen tendiendo la mano al PSOE. De hecho, Juan Vázquez cuenta desde ayer con la bendición oficial de la cúpula nacional de Ciudadanos para iniciar las negociaciones en clave autonómica con el PSOE con el objeto de reconducir las relaciones con este partido. No será fácil. En la FSA están muy enfadados con el partido de Albert Rivera y de poco o nada ha servido, hasta el momento, que el exrector de la Universidad de Oviedo se hubiera desmarcado de los acuerdos municipales.

Aunque el punto de partida es complicado, Vázquez no pierde la esperanza y reivindicaba ayer su protagonismo en esta negociación «para contribuir en la estabilidad, centralidad y cambio» que necesita Asturias, y que los cinco diputados de Ciudadanos podrían ofrecer por sí solos al PSOE. Por todos es sabido el interés de Vázquez por alcanzar acuerdos con los socialistas, tal y como defendió antes incluso de que la dirección nacional diera su visto bueno a este tipo de acuerdos, y ayer insistió en que está «en disposición». «A partir de este momento soy el único interlocutor y no hay otros portavoces», reivindicó Vázquez, minutos después de que el ya vicealcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta, acusara al secretario general de la FSA de utilizar «como excusa» al Ayuntamiento de Oviedo para «echarse en los brazos de Podemos, su socio prioritario».

El propio Sergio García, secretario de Organización de Ciudadanos en Asturias, confirmó el liderazgo de Juan Vázquez en estas negociaciones -«igual que Ignacio Cuesta las tuvo a nivel local», quiso matizar- pero aprovechó para dejar su propio recado, y advirtió de que Barbón y los suyos tienen ahora la «oportunidad» de demostrar si abogan por unas políticas «de centro» o si, por el contrario, «se entregan a la izquierda radical».

Para lo que todavía no parece que haya movimiento alguno es para evitar que las fuerzas minoritarias, IU, Foro y Vox, caigan en el temido grupo mixto. IU tiene claro que no se va a integrar en otro grupo parlamentario para eludir las consecuencias de no tener grupo propio, y en Vox aseguran que no tomarán iniciativa alguna al respecto, aunque queda en el aire qué harán si Foro u otra formación les propone unirse en un mismo grupo.