El PSOE se centra en los ayuntamientos y dice no tener «prisa» para pactos regionales Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado. / ÁLEX PIÑA Vázquez aboga por la «flexibilidad» de Ciudadanos y reitera su ofrecimiento a Barbón, pero reconoce que aún no ha obtenido respuesta ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 2 junio 2019, 03:29

El PSOE no tiene «prisa» ninguna para llegar a acuerdos en la Junta General, cuyo pleno de constitución no se espera hasta la segunda mitad de junio. Sin mayoría absoluta, pero con un más que cómodo reparto parlamentario que le permite llegar a pactos tanto con el bloque de la izquierda que componen Podemos e IU como con Ciudadanos, el equipo de Adrián Barbón no quiere ni acepta que nadie le marque el ritmo y, por el momento, tampoco está por la labor de «mover ficha» hacia un lado u otro.

Y el ofrecimiento casi a título personal lanzado el pasado viernes por parte del candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, para llegar a un acuerdo con el PSOE que otorgue «estabilidad» al futuro Gobierno, tampoco va a modificar los tiempos con los que se trabaja en la Federación Socialista de Asturias.

Los socialistas quieren ir por partes y ven margen suficiente para hablar de acuerdos regionales. Su prioridad ahora es cerrar cuanto antes pactos municipales como el del Ayuntamiento de Oviedo, donde Wenceslao López se juega la Alcaldía y donde precisamente Ciudadanos podría ser decisivo para que la capital del Principado permanezca en manos socialistas. Nadie quiere hablar públicamente de cambio de cromos, pero tampoco a nadie se le escapa el peso de este Consistorio en la política asturiana y que el acuerdo político que se alcance en esta ciudad podría condicionar también lo que ocurra en la Junta del Principado.

El PSOE quiere resolver el escenario municipal antes de abordar el autonómico, sobre el que, aseguran fuentes acreditadas en el partido, ni tan siquiera se profundizó en la última reunión de la ejecutiva, ni hay fecha prevista para hacerlo. El PSOE niega incluso que hayan mantenido contactos formales con otras formaciones políticas para tratar este asunto y tanto Podemos como Ciudadanos lo corroboraban ayer.

El propio Vázquez, que reiteró ayer su deseo personal de alcanzar acuerdos con el PSOE, también niega cualquier tipo de contacto hasta la fecha con el equipo de Adrián Barbón. «No he recibido ninguna llamada», asegura. Pero tampoco, aclara el ya diputado electo, por parte de la dirección nacional de Ciudadanos para recriminarle sus palabras ya que, bajo su punto de vista, no ha cambiado su discurso con respecto al que venía defendiendo en campaña electoral.

Mantiene Vázquez la necesidad de que, al margen de las disputas entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, la formación naranja debe ser «flexible» en cada territorio para tratar de «recentrar» las políticas de cada comunidad. Y en Asturias, donde el PSOE ganó de forma contundente las elecciones y puede llegar a acuerdos «en una dirección o en otra», considera que el papel de Ciudadanos debe ser tratar de imponer sus políticas y evitar la «polarización» que supondría un gobierno de izquierdas y un acuerdo con populistas, en alusión a Podemos. «La esencia de Ciudadanos debe ser la flexibilidad, debe ser un partido bisagra por mucho que nos sitúen en la derecha», argumenta Vázquez.

Comité de pactos

Quizá sus declaraciones no han supuesto grandes sorpresas en el seno de su partido, ni a nivel nacional ni autonómico, pero no por eso han caído del todo bien. Desde la formación naranja se han escuchado ya críticas no tanto al fondo de su mensaje, sino a las formas del exrector de la Universidad de Oviedo, al que recriminan que haya hecho públicas unas opiniones personales que afectan a todo el partido sin ni tan siquiera compartirlas previamente con el comité autonómico de pactos. Un órgano en el que, además del propio Vázquez, se encuentran el secretario de Organización de Ciudadanos y diputado electo, Sergio García; el candidato de Oviedo, Nacho Cuesta, el de Gijón, José Carlos Sarasola y la también diputada electa Laura Pérez Macho. Vázquez se defiende. Dice respetar totalmente el citado órgano y sus decisiones, pero «mis opiniones las tomo yo, son mías y no me las dicta nadie. Y, como candidato a la Presidencia e independiente, creo que tengo derecho a tener mi propia opinión».