PSOE y Ciudadanos se enfrentan por el voto moderado y de centro para ganar en Asturias Albert Rivera y Juan Vázquez, el pasado viernes, en el desayuno informativo que se celebró en Oviedo. / MARIO ROJAS Los socialistas cortejan a los desencantados con el viraje hacia la derecha de Rivera y el partido naranja busca a los críticos con la estrategia del 'sanchismo' ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 31 marzo 2019, 05:49

Dice la teoría política que el centro es ese codiciado espacio sociológico que resulta decisivo en los procesos electorales a la hora de decantar la victoria. Un territorio que suele ser despreciado cuando la realidad se polariza pero al que, en último término, los partidos acaban volviendo en busca de los apoyos necesarios para ganar y gobernar. Por ese 'voto moderado' pugnan ahora en Asturias el PSOE y Ciudadanos, inmersos en una batalla por atraer a sus filas a los desencantados del bando contrario. Los socialistas cortejan sin disimulo a los partidarios de la formación naranja que desconfían del viraje a la derecha que afean a Albert Rivera y los suyos. Estos, con igual decisión, tratan de atraer a los críticos con la deriva del 'sanchismo'. La paradoja es que nadie descarta un desenlace postelectoral en que ambas fuerzas acaben teniendo que pactar para gobernar el Principado.

Como siempre, Asturias vive inmersa en su particular microcosmos político. Mientras que en el ámbito nacional Ciudadanos y PSOE conviven en polos opuestos, con Albert Rivera y Pedro Sánchez en posiciones aparentemente irreconciliables, en el Principado la línea que separa a las dos fuerzas es mucho más fina. A ello contribuye de forma decisiva el candidato que presenta el partido naranja, el ex rector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez, de pasado ligado al PSOE 'de antes', al que encarnó Javier Fernández, y mucho más distanciado del que ahora representa Adrián Barbón. Esta realidad da lugar a una situación curiosa: PSOE y Ciudadanos pelean en buena medida por un espacio de voto similar, el que representan los asturianos que se ubican en una posición ideológica marcada por la moderación, pero nadie descarta que ese enfrentamiento acabe derivando tras las autonómicas del 26 de mayo en algún tipo de acuerdo si el previsiblemente fragmentado escenario postelectoral lo facilita o es incluso la única alianza posible para sumar mayoría si un tripartito PSOE-Podemos-IU no llega.

La OPA hostil que Ciudadanos lanza al PSOE asturiano es pública. La apuesta por Vázquez y el discurso que este exhibe van en esa línea. E incluso el propio Rivera, que el viernes estuvo en Oviedo, dedicó parte de su intervención a elogiar el talante negociador de Javier Fernández frente a los «insultos» de Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez. La estrategia es clara: quienes recelan de la línea política 'sanchista' tienen en el partido naranja una alternativa.

Que con el relevo al frente del PSOE asturiano, con la llegada de Barbón y la despedida de Fernández, el discurso se ha escorado a la izquierda es un hecho. Sin embargo, la estrategia nacional de Ciudadanos, la apuesta de Rivera por un pacto con el PP y el acuerdo entre ambas fuerzas en Andalucía con el beneplácito de Vox, ha dado a los socialistas una baza para tratar de ampliar sus expectativas hacia ese siempre seductor centro político. La secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Gimena Llamedo, presentó ayer a su partido como la opción moderada para los simpatizantes de Ciudadanos que se sienten «huérfanos» al ver cómo su formación vira hacia la derecha y se acerca a la extrema derecha.

¿Puede esa batalla preelectoral dar lugar a un acuerdo tras los comicios si los números cuadran? Falta mucho para llegar a ese punto, pero no es una opción a desdeñar. Ciudadanos no lo descarta y en más de una ocasión sus dirigentes han remarcado que el veto a los pactos con el PSOE se limita a Pedro Sánchez. En cuando a los socialistas asturianos, al menos en vísperas de las elecciones ese planteamiento no les interesa y ayer Llamedo, preguntada al respecto, enfrió esa posibilidad. Cuando el partido naranja ha tenido que pactar, anotó, «lo ha hecho con la derecha».