El PSOE desdeña el impacto de las soflamas de Puigdemont sobre su estrategia con ERC

El domingo fue el presidente del Gobierno durante un acto en Vitoria y hoy ha sido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tras la reunión de la ejecutiva de su partido. Los socialistas se niegan a aceptar que las llamadas del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a entrar en la «lucha definitiva» por la independencia vayan a tener impacto sobre la negociación activada el pasado miércoles. «Las manifestaciones que haya por parte de una persona fugada de la Justicia son sus opiniones, pero no las de las personas sentadas en la mesa de diálogo», ha argumentando la veterana dirigente.

En privado, en el Ejecutivo admiten cierto temor a que Esquerra Republicana de Cataluña se vea condicionada por la actitud del 'expresident', que aún conserva una enorme capacidad de influencia en el mundo independentista, como demostró el hecho de que fuera capaz de mover a más 100.000 personas este sábado hasta el multitudinario acto que protagonizó en Perpiñán. Pero también confían en que sea capaz de resistir sus presiones y mantenerse fiel a una estrategia posibilista que los propios responsables republicanos fían al largo y no al corto plazo.

Narbona ha puesto en valor el hecho de que la reunión constitutiva de la mesa acabara la semana pasada con un comunicado conjunto de la delegación del Gobierno y de la de la Generalitat -en el que, no obstante, tan solo se fijó un método de trabajo- y ha argumentado que esa es la prueba de que, en contra de lo afirmado durante el gran mitin secesionista por la exconsejera Clara Ponsatí, el foro «no es ningún engaño».

«Lo que diga Puigdemont -ha dicho incluso- no resta ninguna utilidad a la mesa; es más, cuanto más clamen algunos contra ella, no sólo desde el independentismo extremo sino quienes (el PP) defienden que no hay que hablar, más útil puede ser».

La mesa de diálogo no volverá a reunirse, según lo acordado, hasta el mes que viene en Barcelona y lo hará con un perfil más bajo. Ya no estarán ni los presidentes ni los vicepresidentes, que se reservan su presencia para eventuales convocatorias semestrales de balance o para cuando haya que firmar algún pacto, algo que no se prevé inmediato. Pero entre tanto, el Ejecutivo quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado y para ello necesita al menos la abstención de Esquerra. Eso explica que el PSOE se afane en este tipo de mensajes.