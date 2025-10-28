El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Registro de la UCO en la sede de Ferraz Efe

El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

Ferraz alega que los descuadres que denuncia la UCO vienen porque Ábalos y Koldo se hacían cargo de dinero de otras personas de la Secretaría de Organización

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 08:23

Comenta

Ni existe «una supuesta caja B» ni una «hipotética cuenta extracontable». El PSOE niega cualquier irregularidad en sus cuentas ante el Supremo. Ferraz ha presentado ... un vasto escrito ante el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Cuenta, en el que incluye extractos de retiradas legales en efectivo de su cuenta oficial para tratar de explicar el origen de las grandes cantidades en 'cash' que, según la Guardia Civil, recibieron de la formación política José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

