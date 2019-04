El PSOE de Langreo y Mieres confía en repetir la victoria en las municipales El alcalde langreano, de IU, resalta que la motivación de voto de cada consulta es diferente. «Aquí no hay miedo a que llegue la extrema derecha» A. FUENTE LANGREO / MIERES. Martes, 30 abril 2019, 03:46

El resultado de las elecciones generales en las comarcas mineras lanza diferentes análisis dependiendo de cada formación. Nadie discute el hecho objetivo de que el PSOE ha afianzado sus posiciones en los concejos del Nalón y del Caudal, a la vez que ha recuperado plazas que sumaban una mayoría de la confluencia de Podemos con Izquierda Unida, en Mieres y Langreo. Al respecto, los socialistas langreanos hacen la lectura de que la ciudadanía «ha lanzado un mensaje claro». Es por ello que desde la agrupación se confía en repetir este resultado de cara a los próximos comicios locales para recuperar la Alcaldía. Es la opinión que comparten también los miereses, señalaba la candidata Gloria Muñoz.

El PSOE ganó el pasado domingo las elecciones en Langreo al obtener el 37,94% de los votos y el respaldo de 8.781 vecinos. La candidatura socialista aventajó en casi 2.900 sufragios a la coalición que gobierna en el Ayuntamiento. «Los langreanos han opinado con la misma claridad y contundencia que el resto del país. Les pediremos que sean igual de contundentes dentro de cuatro semanas. Lo necesitamos para que nuestro concejo pueda progresar y salir de su estancamiento actual», apunta la candidata, Carmen Arbesú.

La lectura es diferente a los ojos de regidor: Jesús Sánchez -cabeza de lista en una confluencia de IU con Podemos- felicitó al PSOE por su victoria, pero asegura que la consulta electoral de mayo no tiene nada que ver con las generales. «Los ciudadanos votaron teniendo en cuenta las circunstancias del país. No son las mismas que en Asturias ni que en las comarcas mineras. Está claro que la gente no va a votar por miedo a que en estos territorios pueda llegar la extrema derecha».

Sánchez afirmó que es una buena noticia que haya ganado la izquierda las elecciones generales y que se haya frenado a la extrema derecha. Pero sigue manteniendo que los meses del Gobierno de Pedro Sánchez «han sido nefastos» para los problemas de Langreo, como es el soterramiento ferroviario».

Reflexión en el PP

El regidor langreano coincide, así, con la postura ya mostrada por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), quien también considera que este resultado no va a condicionar la opción de voto de los vecinos en los comicios regionales y municipales del próximo mes.

Es lo que el candidato al Senado por PP-Foro y presidente de la junta local del PP de Mieres llama 'efecto Aníbal'. José Manuel Rodrígez 'Lito' afirma que la persona que encabeza la lista municipal tiene mucho peso en este tipo de consulta. Sobre el batacazo de su partido el domingo, el responsable popular dice que ahora toca «hacer reflexión y dar soluciones a los problemas que han provocado estos malos resultado». ¿Renovación? La descarta porque «venimos ya de una». Los socialistas lograron un 37% de los votos frente al 25% de IU y Podemos.