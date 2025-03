El PSOE ve en Madrid «un auténtico desmadre» con el «turismo de borrachera»

EUROPA PRESS Lunes, 29 de marzo 2021, 10:36 | Actualizado 10:50h. Comenta Compartir

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de «auténtico desmadre» la situación que se está produciendo en las calles de Madrid con «el turismo de borrachera» y ha indicado que es partidario de medidas «más estrictas» y un gobierno que «gobierne en serio» para la cuarta ola.

«Me preocupa muchísimo. Es alarmante y un despropósito absoluto y parece que hay una situación de descontrol y desastre. Con este turismo de borrachera se manda un mensaje con el que parece que olvidamos la situación de contagio del virus. El Gobierno debe hacer frente a la cuarta ola y me parece un despropósito y un auténtico desmadre lo que hay», ha expuesto Gabilondo, en una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Para Gabilondo, las medidas actuales de contención del virus son «poco claras» con estructuras «demasiado laxas» y considera que deben llevar a cabo medidas más estrictas acompañadas de ayudas directas a la hostelería. De hecho, estima que hasta 80 millones de euros se podrían dar ya directamente a la hostelería en este momento.

Al ser preguntado sobre si él dejaría la hostelería abierta en caso de gobernar, Gabilondo ha respondido que sí pero con medidas para evitar «aglomeraciones» sin llegar al cierre absoluto pero con medidas «más restrictivas».

El candidato socialista no cree que el mejor planteamiento sea pensar en poner más restricciones «cuando las cosas empeoren» como hace la Comunidad, sino que hay que llevar a cabo esas medidas antes de que «las cosas empeoren y gobernar con seriedad».

Sobre si el PSOE cerraría el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal en el caso de gobernar, Gabilondo ha indicado que una vez que ya se ha construido lo que tratarán es lograr «que sea de verdad un hospital con una plantilla estable».

Dispuesto a pactar «con las dos manos»

Gabilondo, no quiere que haya un gobierno de la «Plaza de Colón» que esté vinculado a «una emergencia democrática» por la ultraderecha y apuesta por un gobierno «progresista y una opción centrada». El socialista ha trasladado que está dispuesto a pactar «con las dos manos» pero siempre evitando extremismos y los planteamientos como se han perfilado en estas elecciones.

«No me parece el debate de socialismo o libertad, comunismo o fascismo. Hay que centrarse en resolver los problemas de los Ciudadanos. No comparto el terreno de la confrontación y por eso dije con este Iglesias, no. Con este planteamiento así, no», ha insistido el líder socialista.

Gabilondo, no obstante, ha indicado que quiere vivir en una sociedad en la que pueda pactar con «derechas e izquierdas», pero con el PP de Isabel Díaz Ayuso asegura que no podría pactar «de ninguna manera». Así, ha afeado a Cs que pactara y gobernara con «ese PP» lo que ha desembocado en «el fracaso, un gobierno fallido y unas elecciones».

«No quiero un gobierno de la Plaza de Colón; quiero uno de progreso, abierto y plural. Cs estuvo en la Plaza de Colón y ese fue su error y me dirijo a los votantes de Cs para decirles que esa opción condujo a un fracaso de gobierno. Esa inoperancia no es el camino», ha lanzado.

A su juicio, el dilema no es «socialismo o libertad» sino gobernar «en serio» y no el de la Plaza de Colón que está vinculado a «una emergencia democrática» y hay que evitar «que se gobierne con la ultraderecha en Madrid».

Por último, en cuanto a la fiscalidad ha insistido en no tocarla durante estos dos años si gobierna en la región pero aboga por «una mucho más moderada en toda Europa» ya que en Madrid la situación no le gusta «nada».