El PSOE ofrece más ayudas sociales y Podemos las ve insuficientes para apoyar las cuentas

ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 03:21 Comenta Compartir

El PSOE ofreció a Podemos más inversión en ayudas sociales y una ampliación progresiva de la cobertura del servicio de salud bucodental para alcanzar un acuerdo presupuestario previo al inminente registro del borrador de las cuentas. Sin embargo, a ojos de la formación morada, las propuestas socialistas están «muy alejadas a lo que queríamos» y resultan, hoy por hoy, insuficientes para que sus cuatro diputados respalden el proyecto de ley. «Estamos bastante alejados y el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) considera que no existen condiciones para llegar a un acuerdo», manifestó el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, al término de la reunión del órgano. «Hoy por hoy no hay acuerdo. Con lo que tenemos hasta ahora no podemos avanzar más», llegó a decir el también diputado, quien incidió en cuestiones como la educación gratuita en la etapa de cero a tres, que vuelve a convertirse en el principal escollo en las conversaciones entre PSOE y Podemos.

El líder de la formación morada reclamó «avances más firmes» en política social, pero también en materia de empleo, e exigió incluso a los socialistas que muestren todas sus cartas y den a conocer las «cesiones» que podrían haber pactado con otros partidos políticos, «como Foro». Ripa mostró así una postura dura con el Gobierno socialista que, previamente, se había comprometido por escrito a poner en marcha un plan de choque para reducir el 75% de la lista de espera de la dependencia, e incluir las partidas destinadas a la ayuda a domicilio y la teleasistencia como crédito ampliable para garantizar total cobertura. Según pudo saber este diario, en respuesta a la demanda de la formación morada de ampliar la cobertura bucodental de los 14 a los 25 años, los socialistas plantean ampliar en 2020 el servicio a los niños de 0 a 6 años y, en 2023, cubrir la etapa de 0 a 18 años.

Podemos respondió con una de cal y otra de arena para hablar del grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario alcanzado el año pasado -«en algunos aspectos es aceptable, en otros no», dijo- y concluyó reprochando a los socialistas que hagan suyos unos valores sociales para los que luego no encuentran encaje presupuestario. El mensaje lanzado a los medios de comunicación a la salida del CCA fue muy crítico, si bien fuentes del partido asumen que votar en contra podría «resultar agresivo» y asumen que se está valorando la abstención. Sea como fuera, los argumentos esgrimidos por los morados no han sentado nada bien en la FSA. Y, casi de forma premonitoria, el presidente del Principado, Adrián Barbón, declaraba horas antes de conocer la postura de la ejecutiva de Podemos que la «prioridad máxima» es aprobar los presupuestos «en plazo» para evitar iniciar 2020 en prórroga. De ahí que planee su registro este mismo jueves con o sin apoyo de Podemos. «Si no, los plazos no dan», dijo.

Barbón reconoció que el objetivo es reeditar el acuerdo con las fuerzas de la izquierda, pero asumió, en clara referencia a la formación morada, que «dos no pactan si uno no quiere». Aseguró que la negociación se abrió a todas las fuerzas -salvo Vox- si bien indicó que el PP «se ha descolgado» al plantear una reducción progresiva de la fiscalidad. En cualquier caso, «es pronto para dar por concluido cualquier tipo de acuerdo» ya que, señaló, hay plazo para llegar a pactos «hasta el mismo momento».