PSOE y Podemos acercan posturas para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad Barbón saluda a Teresa Mallada, ayer, en la Junta. / P. L. El PP y Ciudadanos ofrecen colaboración para resolver el reto demográfico, mejorar las infraestructuras y defender la industria ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 3 julio 2019, 01:27

PSOE y Podemos acercaron ayer posturas para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. El secretario general de la Federación Socialista de Asturias (FSA), Adrián Barbón, arrancó la ronda de contactos con las cabezas visibles de los partidos de la oposición con mayor representación parlamentaria (PP, Podemos y Ciudadanos) para buscar apoyos, no ya solo de cara a su investidura, que no los necesita, sino principalmente para dotar de estabilidad al futuro gobierno. Y en esta primera jornada de encuentros, que tendrá continuidad hoy con IU y Foro, fue evidente que la mayor sintonía la obtuvo con Podemos.

La portavoz del grupo parlamentario de la formación morada reconoció, tras más de dos horas de reunión con el líder socialista, que existen entre estas dos fuerzas algunas preocupaciones comunes en relación al futuro de Asturias. Hablaron, explicó Lorena Gil, de cuestiones relacionadas con los servicios sanitarios, la situación de la industria asturiana, los problemas demográficos y la gratuidad de todas las etapas educativas y encontraron puntos en común en algunos asuntos y «pequeñas y medianas discrepancias» en otros.

No obstante, desde Podemos asumen que es relativamente fácil hallar consenso cuando se habla «en términos generales» y piden al PSOE «más concreción» en las medidas y los plazos que propone para atajar los problemas de los asturianos. Han quedado emplazados para una segunda reunión, aún sin fecha, para avanzar en estas conversaciones con el deseo de llegar a un «acuerdo programático».

Antes de iniciar la ronda de contactos, Barbón manifestó su deseo de «escuchar» a todos los grupos -salvo Vox- sin «planes preconcuiedidos» pero con la aspiración de llegar a acuerdos que eviten situaciones de «bloqueo» como las sufridas en la pasada etapa. Y, aunque los socialistas rehuyen el término socio preferente, es evidente que centran sus esfuerzos en conseguir el apoyo de la formación morada, una vez asegurado el voto a favor de los dos diputados de IU.

Podemos lo sabe y no se lo va a poner fácil. Ayer, incluso, su portavoz se interesó por la estructura del futuro Gobierno. Eso sí, igual que hiciera el lunes el secretario general, Daniel Ripa, Gil esquivó las cuestiones relacionadas con la posibilidad de que Podemos pretenda entrar en el Consejo de Gobierno, cuestión que no descartó en ningún momento, si bien dejó claro que sería un debate posterior al actual. «Hasta ahora solo se ha hablado de sueldos y de puestos, toca hablar de programa», respondió.

Aunque reconoció que había mantenido una conversación «fluida» con el máximo dirigente socialista, la parlamentaria se mostró molesta por sus comentarios en relación a los bloqueos que el PSOE habría sufrido en la pasada legislatura. Un toma y daca para demostrar cuál de las dos formaciones tiene mayor voluntad de diálogo que inició el lunes el propio Ripa reprochando al PSOE su «desinterés» por llegar a acuerdos, y al que Barbón se sumó asegurando que su capacidad de diálogo está avalada por su trayectoria política e instando a los morados a que sean ellos quienes ahora demuestren su disposición al consenso. «Podemos llegó a un acuerdo presupuestario con el PSOE, les hemos votado para presidir la Mesa de la Junta y en su momento votamos a Wenceslao López en Oviedo», replicó Gil.

Previamente Barbón mantuvo un encuentro con Teresa Mallada de menos de una hora en el que la popular le comunicó oficialmente que no apoyará su candidatura en el pleno de investidura. «Nuestras diferencias resultan muy importantes, incluso en muchos casos nuestros planteamientos son antagónicos», argumentó. No obstante, la expresidenta de Hunosa ofreció al PSOE «colaboración» en cuestiones que entiende que son «claves» para el Principado, como son el futuro de la industria, la fiscalidad, la demografía y las infraestructuras. Se comprometió a realizar una oposición «constructiva» y anotó que su grupo se mantendrá «a la expectativa» en los próximos días para conocer los «apoyos que recabe» Barbón, de cara a decidir si finalmente el PP presenta o no su propia candidatura.

Ciudadanos, igual que el PP, «tendió la mano» al PSOE para impulsar medidas de interés general para Asturias. Si bien esta formación, representada por su portavoz, Laura Pérez Macho, no desveló aún la orientación de su voto de cara a la sesión de investidura.