PSOE y Podemos trasladan a la Junta sus tensiones tras la fallida investidura Ignacio Blanco (Vox), Adrián Pumares (Foro) y Ángela Vallina (IU) conversan con el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez. / Á. PIÑA Los socialistas apoyan la reforma del reglamento propuesta por IU, Foro y Vox para salir del grupo mixto y aumentar su visibilidad y recursos ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 30 julio 2019, 05:19

La primera medida aprobada en esta legislatura por la Cámara asturiana fue la flexibilización del reglamento para que IU, Foro y Vox, que con dos diputados cada uno habían 'caído' en el grupo mixto, puedan tener grupo propio. El hecho de que esto les otorgue más autonomía y visibilidad, pero también más recursos económicos, provocó un tenso debate entre partidarios y detractores de la reforma de la norma que rige la Cámara y munición suficiente para mantener un toma y daca de reproches cruzados. Pero también para dejar constancia de que la fallida investidura de Pedro Sánchez ha intensificado la tensión entre PSOE y Podemos en la Junta.

La reforma del reglamento fue propuesta por las tres fuerzas afectadas y apoyada por el PSOE. De esta forma, IU, Foro y Vox pasarán a recibir una asignación anual de 296.160 euros, frente a los 138.720 euros que les correspondía dentro del grupo mixto, lo que supone un incremento en la partida destinada a las formaciones políticas del 18%, hasta los tres millones. Queda por saber, ya en septiembre, cómo afecta este nuevo escenario al reparto de asesores.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, cerró el pleno justificando su apoyo a la propuesta del grupo mixto porque «da voz a la pluralidad política», pero también «permite la labor parlamentaria» de las formaciones con menos representación en la Cámara, e instó a quienes reprochan el incremento del gasto a «renunciar» a sus propias asignaciones económicas para que «puedan exigir desde la coherencia y no desde la demagogia». Previamente, el portavoz del PP, Pablo González, había defendido una propuesta alternativa presentada por su formación, que implicaba la creación de agrupaciones parlamentarias dentro del grupo mixto para «evitar el ridículo que supone crear grupos de dos» y, si bien otorgaba más visibilidad a las tres fuerzas, no incrementaba su dotación económica. González cree que al rechazar este planteamiento se pone fin «al falso discurso de la austeridad» y acusó a los socialistas de «intentar hacer daño al PP» al beneficiar económicamente a Vox y Foro, «pero esta fiesta la pagan los asturianos», denunció. Expresión que previamente había utilizado también el portavoz adjunto de Podemos, Daniel Ripa, quien lamentó que la Junta actúe con celeridad para «repartirse el dinero» y no para otras cuestiones. El también secretario general de la formación morada cree que el PSOE tiene ahora un «papelón» para justificar su papel en el incremento de la dotación económica a Vox y aprovechó su intervención para cargar contra Adrián Barbón por responsabilizar a Unidas Podemos -por su negativa a apoyar la investidura de Pedro Sánchez- de los problemas de Feve o del retraso en la aprobación del estatuto para las electrointensivas. «No es culpa de Podemos la falta de mantenimiento o el retraso en el estatuto», declaró Ripa mientras Barbón asentía con la cabeza y no ocultaba su indignación cuando éste le acusó de buscar «aliados políticos a base de chequera».

«Acuerdo de gobernabilidad»

Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, denunció que la reforma del reglamento presentada por el grupo mixto no es «ni ejemplar, ni responsable» porque, en su opinión, se hace «sin mucha transparencia» y supone un aumento del gasto. Para Ciudadanos, detrás de esta reforma existe un «acuerdo de gobernabilidad» por parte del PSOE, IU y Foro que animó a reconocer públicamente al partido presidido por Carmen Moriyón. «Eso explica que el PSOE no hablara con Ciudadanos y que la negociación con Podemos fuera una escenificación rápida», dijo. Igual que Podemos, reprochó a Barbón que con este 'pacto' fuera a incrementar la financiación a Vox, «que de Pajares para abajo es un monstruo con el que no se puede hablar».

IU, Foro y Vox, que dejarán de compartir grupo mixto mañana miércoles, se repartieron a partes iguales los diez minutos estipulados para este grupo en el Pleno gracias a una prerrogativa del presidente de la Cámara. Así, Ovidio Zapico, de IU, reprochó a las formaciones críticas con esta modificación que «intenten amordazar» a estos tres partidos, que suman el 20% de los votos, y declaró que IU busca evitar el grupo mixto para «ejercer la democracia y no por una cuestión de recursos, que también». Adrián Pumares, de Foro, se manifestó en esa línea, pero fue especialmente duro con PP y Ciudadanos, a quienes afeó que estén «más preocupados en afianzar su imagen interna que en lo que pasa en la Junta». También se defendió de las críticas hacia su formación por mostrarse a favor de llegar a acuerdos con el PSOE. Por el contrario, Ignacio Blanco, de Vox, dirigió sus dardos a Podemos. «Al ritmo que llevan van a acabar en el grupo mixto así que esta medida les va a beneficiar», les espetó.