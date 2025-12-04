PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

Acuerdo a varias bandas entre PP, PSOE, Junts y el PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de cambiar el ... Código Penal para endurecer las penas a los mutirreincidentes.

El primer paso para desbloquear esta iniciativa, avanzada el martes por Pedro Sánchez en la entrevista que concedió a Rac1 y que sirvió de guiño hacia Junts para acercar posiciones con los junteros y «reiniciar» relaciones, ha tenido lugar este jueves en la comisión de justicia del Congreso. Los cuatro grupos han acordado el informe de la ponencia de la norma. Aún queda hasta que la reforma del Código Penal llegue a buen puerto.

Falta que se vote el informe en comisión y más tarde en el pleno, cuya votación podría producirse en el mes de febrero, en cuanto se reanude el curso político tras el parón navideño. Se trata de uno de los guiños que Sánchez lanzó a Junts el martes. Los de Puigdemont presentaron en marzo de 2024 una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal con el objetivo de poder combatir la multirreincidencia. Es una demanda de los alcaldes postconvergentes. Entre otras cuestiones, los junteros reclamaban la reforma del artículo 235 del Código Penal para castigar los hurtos con penas de entre uno y tres años de prisión, en el supuesto de que los objetos sustraídos fueran teléfonos móviles o dispositivos electrónicos.