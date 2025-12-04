El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día un regalo en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
El líder de Junts, Carles Puigdemont. EP

PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

Las cuatro formaciones acuerdan reformar el Código Penal a propuesta de los de Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:22

Comenta

Acuerdo a varias bandas entre PP, PSOE, Junts y el PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de cambiar el ... Código Penal para endurecer las penas a los mutirreincidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  6. 6 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia