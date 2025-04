El PSOE responsabiliza a Podemos de la falta de un acuerdo de izquierdas

J. L. G. / A. M. OVIEDO. Sábado, 21 de diciembre 2019, 02:51 Comenta Compartir

Era el último Comité Autonómico del año y tocaba hacer balance del ejercicio. El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, se puso ayer delante de sus compañeros para repasar la gestión de la Ejecutiva, pero también la situación en la que se encuentra la aprobación de los presupuestos. Y fue en este segundo punto donde lanzó un mensaje a Podemos, a quien acusa de ser el responsable de que aún no haya un acuerdo de izquierdas en Asturias. «Dos no pactan si uno no quiere», señaló refiriéndose a la formación morada.

Con la votación de las enmiendas a la totalidad a menos de una semana, el PSOE se afana en emitir mensajes con los que quiere convencer de que la responsabilidad de que no se haya acordado un presupuesto entre las tres formaciones de izquierdas de la Cámara no es suya. Con el voto afirmativo de IU ya en cartera desde hace días, los socialistas y Podemos han continuado negociando sin llegar a demasiados avances. Barbón recordó las palabras que lleva repitiendo desde el inicio de legislatura: mirar primero a la izquierda, pero siempre abiertos al diálogo con todas las partes, para volver después a cargar en la formación morada la culpa de la falta de entendimiento. «Un pacto no es un todo o nada», señaló en referencia a la política de «máximos» que, sostiene, aplicó este partido en las conversaciones para modificar las cuentas.

Mientras la negociación con Podemos seguía estancada, el PSOE logró avances con Ciudadanos y Foro que culminaron en la decisión de los dos partidos de la derecha de no presentar enmiendas a la totalidad ni votar las de PP y Vox, decisiones que dejan expedito el camino a la aprobación de las cuentas de 2020. «Dijimos que si algún partido quería bloquear, buscaríamos aliados para aprobar los presupuestos», afirmó Adrián Barbón, que cargó además contra aquellos que quieren «rebajar los impuestos a las rentas altas» a costa de desmantelar el estado del bienestar.

Mientras Barbón daba cuenta del estado de las negociaciones, el Consejo Ciudadano de Podemos se reunía para decidir la postura que mantedrán en las votaciones de los presupuestos. El sector oficial de la formación, según fuentes del partido, hizo un planteamiento en la reunión que pasa por no presentar enmienda a la totalidad, votar no a las de PP y Vox y rechazar también el dictamen de la ponencia. El Consejo Ciudadano decidió abrir un periodo de votación entre los inscritos en el que se les plantean todas las opciones, tanto para las enmiendas a la totalidad como para el dictamen de la ponencia.

Críticas de IU

Las reticencias de Podemos a sumarse a un acuerdo de izquierdas fueron ayer objeto de crítica por parte de IU. Su coordinador, Alejandro Suárez, lamentó que haya entrado en juego «un partido de centro derecha o de derecha» como Ciudadanos por la «negativa» de la formación morada a darle continuidad a unas «cuentas de izquierdas». «Inhibirse supone convertirse en irrelevante y abrir la puerta para que la derecha tenga pito que tocar», afirmó.

Alejandro Suárez aseguró que la negativa de otras fuerzas de la izquierda a llegar a acuerdos en materia económica casa mal con la nueva realidad nacional. «¿Cómo podemos estar hablando de un Gobierno de izquierdas y aquí decir que no es posible? Si hay algún dirigente que lo pueda explicar, yo estaría encantado. Yo soy incapaz».