El PSOE responsabiliza a Podemos de que aún no haya un acuerdo presupuestario de izquierdas «Dos no pactan si uno no quiere», señala el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón

josé l. gonzález Viernes, 20 de diciembre 2019, 20:03 Comenta Compartir

Era el último comité autonómico del año y tocaba hacer balance del año. El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, se ponía esta tarde delante de sus compañeros para repasar la gestión de la Ejecutiva, pero también la situación en la que se encuentra la aprobación de los presupuestos. Y fue en este segundo punto donde lanzó un mensaje a Podemos, a quien acusa de ser el responsable de que aún no haya un pacto de izquierdas en Asturias. «Dos no pactan si uno no quiere», señaló refiriéndose a la formación morada.

Con la votación de las enmiendas a la totalidad a menos de una semana, el PSOE se afana en emitir mensajes con los que quiere convencer de que la responsabilidad de que no se haya acordado un presupuesto entre las tres formaciones de izquierdas de la Cámara no es suya. Con el voto afirmativo de IU ya en cartera desde hace días, los socialistas y Podemos han continuado negociando sin llegar a demasiados avances. Barbón recordó las palabras que lleva repitiendo desde el inicio de legislatura: mirar primero a la izquierda, pero siempre abiertos al diálogo con todas las partes, para volver después a cargar en la formación morada la culpa de la falta de entendimiento. «Un pacto no es un todo o nada», señaló en referencia a lo que califica como una política de «máximos» aplicada por quien aprobó las cuentas de 2019 junto a los socialistas y a quien reclaman que dé contestación a la última oferta que les han planteado.

Mientras la negociación con Podemos seguía estancada, el PSOE logró avances con Ciudadanos y Foro que culminaron en la decisión de los dos partidos de la derecha de no presentar enmiendas a la totalidad ni votar las de PP y Vox, decisiones que dejan expedito el camino a la aprobación de las cuentas de 2020. «Dijimos que si algún partido quería bloquear, buscaríamos aliados para aprobar los presupuestos», afirmó Adrián Barbón, que cargó contra además contra aquellos que quieren «rebajar los impuestos a las rentas altas» a costa de desmantelar el estado del bienestar.

Durante su intervención, el secretario general de la FSA dio cuenta además de la gestión de la Ejecutiva que, «como toda la organización, trabajó mucho y bien». Destacó el líder de los socialistas asturianos los resultados de los tres procesos electorales de este año, donde el PSOE subió el porcentaje de voto y representación, y señaló además que se hizo con un esfuerzo de «austeridad, gastando menos en la campaña de lo que nos permitía la ley». Barbón destacó además que el partido ha conseguido pagar las deudas que acumulaba y que venía derivada del pago de la nueva sede de La Ería así como de las de otras poblaciones asturianas.