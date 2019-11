«Los pueblos abandonados tienen que ser lo primero donde se invierta» Ione Belarra. / J. C. TUERO Ione Belarra | Portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Sábado, 2 noviembre 2019, 03:26

La diputada navarra y portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, participó ayer en un acto de la coalición en Gijón, donde intentó dar respuesta a los principales asuntos del programa electoral que afectan directamente a Asturias.

-¿Irse de caravana electoral ayuda a dejar de hablar de Cataluña y la exhumación de Franco para debatir sobre problemas del día a día?

-Son dos temas importantes, pero hay muchos más. Indiscutiblemente recorrer España es una de las cosas más bonitas de estar en campaña electoral. Nos permite escuchar directamente los problemas de la gente.

-Aunque para llegar a la región ha elegido hacerlo por carretera le habrá llegado eso de que Asturias está aislada por tierra, mar y aire.

-Existe un déficit importante de infraestucturas en esta región y la posibilidad de hacer inversiones dependerá de cómo el gobierno que salga de las urnas afrontará la crisis que se avecina. Si los encargados son PSOE-PP lo harán con las recetas viejas. Nosotras planteamos que esos millones necesarios procedan de una reforma fiscal progresiva unido al impuesto por patrimonio.

-Ustedes nunca han considerado el AVE como algo prioritario en la agenda del gobierno.

-Es que hay que tejer primero lo más cercano y hacer que las vidas sean más sostenibles. No tiene sentido, por ejemplo, que muchos lugares están mas cerca de Madrid por la vía del AVE que de sus pueblos de los alrededores. Nosotras apostamos por el tren convencional que vertebre el territorio.

-Su ejemplo entronca directamente con la España, en este caso, Asturias, vaciada. ¿Qué peso va a tener en la futura redefinición del modelo de financiación autonómica?

-Nuestro lema es, y así viene textualmente en el programa, 'la España vaciada, primero'. Los pueblos abandonados tienen que ser lo primero donde se invierta; cuando se cierra una escuela rural,se muere un pueblo y ahí es donde hay que invetir.

-Su modelo de descarbonización, ¿les ha restado votos?

-Nosotras apostamos por una transición ecológica justa que ponga en el centro a Asturias, en el que cada vez que se destruya un empleo se creen antes dos. Desde luego no es el mismo modelo ni los mismos ritmos que los del Partido Popular.

-¿Todo eso se puede conseguir con 40 diputados? Porque lo del 'sorpasso' ya queda lejos y entiendo que repetir el resultado sería una victoria para ustedes.

-El objetivo siempre es mejorar. Cuando estábamos a punto de sobrepasar al PSOE se filtraron informes de las cloacas del Estado. Pero después ha quedado claro que podemos ser útiles, que hemos conseguido subir el Salario Mínimo Interprofesional contra el criterio de los poderes económicos que decían que no era asumible.

-Con todo, si las tendencias no yerran en exceso, el escenario tras el 10-N pinta como hace un mes.

-El PSOE ha dicho que no iría a una gran coalición con el PP pero no rechaza su apoyo pasivo para la investidura. Las urnas tiene que demostrar que nosotras debemos de estar en el Gobierno por nuestros propios medios y no porque nadie nos «deje» entrar.