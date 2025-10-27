El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, interviene en el Parlamento Europeo, ante la mirada de Pedro Sánchez. EP

Puigdemont, dos años de martirio al Gobierno

Sánchez ha respondido a cada órdago de Junts con cesiones y la convicción de que el miedo a las derechas españolas actuaba de cortafuegos. Pero el temor del expresident es hoy a la ultra propia, Aliança Catalana

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:54

Comenta

Era el clavo ardiendo al que se agarraba Pedro Sánchez en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, adelantadas por ... él mismo en una maniobra fulgurante para intentar cortocircuitar las aspiraciones del PP que había arrasado en las municipales y locales de dos meses antes. La tabla de salvación pasaba por que el PSOE, de mano de su audacia, aguantara el tipo y que el Junts de Carles Puigdemont hiciera lo propio, para explorar luego la vía a un acuerdo de investidura insólito con un prófugo independentista perseguido por la justicia por intentar desgajar la Cataluña autonómica de la España constitucional. Aquel «de la necesidad, virtud» funcionó, a costa, eso, sí, de que Sánchez no solo se desdijera de su promesa de que iba a traer a Puigdemont desde Waterloo para sentarlo ante el Supremo, sino de que promoviera una ley de amnistía que, dos años después de que fuera la contrapartida al aval de los junteros al tercer mandato del líder socialista, está trabada a la espera de lo que resuelvan la justicia europea y el Tribunal Constitucional español.

