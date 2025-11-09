El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat reprocha al presidente del Gobierno que no haya cumplido los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  5. 5

    Pasionaria vuelve a Asturias
  6. 6 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  7. 7

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país
  10. 10

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

Puigdemont evoca el &#039;que os den&#039; de Trias para replicar a Sánchez