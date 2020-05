Puigdemont intenta dinamitar la mesa de diálogo al exigir un «relator» Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat / Vincent Kessler El expresidente cierra la puerta al adelanto electoral CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 26 mayo 2020, 11:43

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha situado esta mañana como «imprescindible» la figura de un relator como condición para que se reanude la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán. Esquerra lleva días reclamando al Ejecutivo central que vuelva a convocar la mesa, una vez remita la crisis de sanitaria. Los republicanos exigen al Gobierno que fije fecha cuanto antes y que vaya adelantando un orden del día, como requisitos para dar apoyo al Gobierno en las votaciones que se producirán en el Congreso para aprobar decretos económicos y sociales relacionados con la reconstrucción del país tras la pandemia.

ERC situó la reanudación de la mesa como condición para facilitar la última extensión del estado de alarma pero ahora ya descarta una próxima prórroga. El Gobierno se ha mostrado partidario de que le mesa vuelva a reunirse, pero rechaza las prisas de los republicanos. Puigdemont ha aumentado esta mañana la presión sobre las conversaciones entre el Gobierno y los republicanos en una videoconferencia en el Colegio de Periodistas de Cataluña. JxCat siempre ha tratado de dinamitar la mesa de diálogo, pues se trata de una iniciativa que pactaron en su día el PSOE y ERC como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Los postconvergentes ya intentaron en su día boicotearla insistiendo en el relator, una figura que Puigdemont ha vuelto a exigir esta mañana de nuevo, dificultando las negociaciones entre socialistas y republicanos. «La figura de un relator es imprescindible. Si yo tuviera que comprar un coche de segunda mano a Pedro Sánchez no sé si lo haría», ha expresado. JxCat recupera la idea de que el Gobierno acabará engañando a los republicanos como una forma de atacar a ERC y de reivindicar que la vía dialogada no tiene recorrido. «Esquerra pactó la investidura de Sánchez prácticamente a cambio de nada», según ha apostillado Toni Comín. «La mesa no es nada», ha añadido. Sánchez es un «estafador profesional», ha rematado Puigdemont.

La guerra entre JxCat y ERC ha subido varios decibelios en las últimas horas. Mientras Joan Tardà se despachaba a gusto en un artículo en 'El Periódico de Catalunya', en el que pide «más junquerismo y menos torrismo» y califica el proyecto de los postconvergentes de «conflictivismo simbólico estéril», Puigdemont ha cargado contra los republicanos, a los que tachado de liderar un proyecto partidista de corto recorrido o les ha vuelto a cerrar las puertas al adelanto electoral. Esquerra pide a Quim Torra sentarse a hablar para pactar la fecha electoral. «Hoy, en Cataluña, la preocupación no es la fecha de las elecciones», ha espetado a los republicanos. Los nacionalistas, a diferencia de Esquerra, evitan abrir el melón de qué pasará si el Supremo inhabilita a Quim Torra por desobediencia y califican de «irresponsable» a quien ya esté pensando en llamar a los catalanes a las urnas con la pandemia atacando aún con fuerza.

Eso sí, el expresidente y actual eurodiputado, no se ha descartado como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat. «Es un debate que no está abierto», ha asegurado. «Se trata de una decisión que no está tomada por parte de ninguno», ha señalado. Y ha vuelto a abogar por una candidatura unitaria, a la que se niega ERC, en la que se supere la «lógica de las estructuras de los partidos».