Puigdemont llama a los catalanes a preparar la vía unilateral para cuando encalle la mesa entre Gobierno

cristian reino Lunes, 2 de marzo 2020, 12:24 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Esquerra Republicana lamentó que sus socios, con Carles Puigdemont a la cabeza, estén poniendo ya vendas antes de la herida de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán. Días después de la primera reunión celebrada en la Moncloa y cuando aún no se sabe cuándo tendrá lugar la segunda, Puigdemont mostró todo su escepticismo con la mesa de Gobiernos y afirmó que a día de hoy es un instrumento «inútil». El expresidente de la Generalitat evitó además desmarcarse de Clara Ponsatí, que afirmó el sábado en Perpiñan que se trata de una «engañifa» de Pedro Sánchez para ganar tiempo. Y pidió al independentismo no levantar «falsas expectativas», pasando por alto que en la pasada legislatura prometió alcanzar la independencia en 18 meses. Puigdemont anticipó ayer el fracaso de la mesa para justificar la vía unilateral.

El expresidente de la Generalitat instó el sábado desde Perpiñán a los catalanes a prepararse para la lucha final. En un primer momento, fue interpretado como una llamada a cerrar filas y concentrar el voto independentista en torno a JxCat ahora que se acercan las elecciones. El dirigente nacionalista explicó qué quiso decir con que la ciudadanía tiene que estar preparada. A su juicio, el independentismo tiene que estar listo para activar la vía unilateral cuando el Gobierno cierre todas las puertas a negociar la autodeterminación. «¿De verdad alguien cree que el Estado se sentará a negociar cómo podemos separarnos amistosamente?», preguntó.

Por ello, cree que el soberanismo tiene que ir preparando la secesión unilateral como plan B a la mesa. «Para mí el modelo es Montenegro, pero si esa vía amistosa no es posible, hay un camino difícil pero no imposible que es la vía unilateral. Es un recurso, el último, pero no podemos renunciar a él», avisó en Catalunya Radio. Se trata de una forma de diferenciar el discurso de JxCat del de ERC. Esquerra no ha renunciado a la vía unilateral pero sí defiende que esta senda debe estar aparcada hasta que el independentismo supere con creces el 50% de los votos en las elecciones catalanas.

De momento, ERC aguanta la presión, a pesar del éxito de convocatoria del acto del sábado pasado en Perpiñán, al que acudieron entre 100.000 y 200.000 personas y que dejó claro que el expresidente es el mejor candidato que puede presentar JxCat. Las encuestas, no obstante, aún sonríen a los republicanos (en la del ABC conocida ayer aventajan claramente a JxCat en casi 20 escaños). ERC insistió en defender la mesa. Los republicanos pidieron a JxCat que «no dé por muerto» el diálogo antes de tiempo y no diga que no servirá de nada. «Sería un error y una irresponsabilidad abandonar la vía de diálogo y hacer fracasar la negociación antes de que empiece», aseguró la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, disparando contra sus socios.

ERC defiende la vía negociadora, aunque es consciente de que su apoyo a Pedro Sánchez se le puede hacer cada vez más complicado a medida que se acerquen los comicios catalanes. Fuentes republicanas tienen asumido que JxCat les acusará de traidores y de blandos, pero de momento su apuesta por el pragmatismo es estratégica. «Por primera vez hemos sentado al Gobierno del Estado a hablar sobre el conflicto político», destacaron los republicanos. Eso sí, creen que con la primera reunión no es suficiente pues hay dos objetivos irrenunciables que están sobre la mesa: la amnistía y la autodeterminación. «Aún no sabemos cuál es la propuesta del Estado, en eso tenemos que seguir trabajando», dijo Marta Vilalta.

La Fiscalía se opone al permiso de salida de Dolors Bassa La Fiscalía se opuso a la decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Puig de les Basses de aplicar el artículo 100.2 a la exconsejera Dolors Bassa, que le permite salir para cuidar a su madre de edad avanzada. En su escrito, el Ministerio Público critica que las Juntas de Tratamiento de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona) hayan aplicado el 100.2 a 7 de los 9 presos, al considerar que tienen «la pertinaz voluntad de ir dejando poco a poco, pero sin pausa, sin contenido la sentencia del 14 de octubre». Por su parte, Raül Romeva salió para ir a trabajar en virtud de la aplicación del citado artículo, de manera que puede salir tres días a la semana de Lledoners para ir a trabajar. Mañana lo hará Junqueras.