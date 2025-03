Puigdemont saca toda la artillería contra Esquerra

Cristian reino Barcelona Jueves, 10 de septiembre 2020, 11:08 Comenta Compartir

Cataluña celebra este viernes la Diada nacional, marcada por el coronavirus, y por la obstinación de la ANC de mantener las concentraciones a pesar de las recomendaciones de los médicos, y también marcada por la división en el mundo independentista y la cercanía de las elecciones, si Torra es inhabilitado.

El día antes del 11-S, Carles Puigdemont ha publicado un nuevo libro, el segundo en lo que respecta a su relato sobre los hechos acaecidos en los últimos años del 'procés'. El expresidente de la Generalitat carga con todo contra ERC y contra el líder republicano, Oriol Junqueras. A las puertas de la campaña electoral, Puigdemont rinde cuentas con los socios de JxCat en la Generalitat. Esta mañana ha insistido en sus críticas. «Si somos aliados nos hemos de tratar como aliados. La coña ésta de los dirigentes de ERC en el Congreso de referirse a JxCat permanentemente como Convergència no es una señal de respeto. No contribuye a que haya un clima de respeto», ha asegurado en Rac-1.

«Esto no hay dios que lo aguante. No se puede resistir tantos días con tanta traición encima«, asegura tras la investidura fallida del 2018 en el libro. «Me da la sensación de que hay una parte de ERC a quien interesa esta situación, este conflicto dentro del independentismo. Quieren una confrontación, sí. Pero la quieren con JxCat y con una parte del independentismo, no con la Estado español », defiende en el libro ('M'explico: de la investidura a l'exili') escrito junto a el periodista Xavier Xirgu, donde lanza a su partido de lleno a la campaña electoral. «Tú sabes que el día que se proclamó la independencia Junqueras ni vino a Palau. Lo sabes. Desapareció«, según revela en una conversación con Marta Rovira. «Quiero que sepas que me siento despreciado por vosotros. No me reconocéis el liderazgo. Es inexplicable, lo que estáis haciendo », le reprocha a Pere Aragonès en una visita a Waterloo.

Puigdemont sitúa el inicio de su divorcio definitivo con Junqueras el año pasado, cuando al inicio del juicio contra los líderes del 'procés', estaba preparando un artículo con el dirigente de ERC para publicarlo en la prensa internacional. Esos mismo días, Junqueras dio una entrevista en Le Figaró donde acusó al expresidente de haber actuado de forma no responsable al decidir marcharse a Bruselas y no afrontar el juicio.

Esquerra, mientras, insiste en reclamar elecciones a Quim Torra. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que el Govern, en caso de inhabilitación del presidente de la Generalitat, no puede «permitirse una situación de interinidad excesiva«. «Es mejor que esta interinidad sea lo más corta posible, de dos meses para tener la conformación del Govern en marzo», ha apuntado en TV3. Puigdemont, no obstante, ha apostado esta mañana en Rac-1 por que Torra agote la legislatura.