El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El expresidente de Cataluña Jordi Pujol EFE

Pujol alega que tiene «marcadores de alzhéimer», deterioro cognitivo grave y demencia dos semanas antes del juicio

Si la Audiencia Nacional determina que puede ser juzgado, el expresidente de la Generalitat reclama poder declarar por vía telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Movimiento de última hora del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para tratar de evitar ser juzgado por corrupción o al menos para no tener ... que acudir a Madrid, a la Audiencia Nacional, a declarar in situ en el banquillo de los acusados. El próximo 24 de noviembre, arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra el clan Pujol, el expresidente catalán y sus siete hijos, en relación a la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas. El exmandatario catalán se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel, mientras que la petición de la Fiscalía para sus siete hijos va de los 8 años a los 29. Están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10 Asturias, en alerta: siete incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pujol alega que tiene «marcadores de alzhéimer», deterioro cognitivo grave y demencia dos semanas antes del juicio

Pujol alega que tiene «marcadores de alzhéimer», deterioro cognitivo grave y demencia dos semanas antes del juicio