Pumariega: «Nunca trabajé en un equipo donde los rivales están dentro» Pumariega, con López-Asenjo La regatista se reafirma en su renuncia por el «espectáculo que se está dando» y Asenjo no la da por perdida a la espera de reunirse con ella el jueves. MARCOS MORO Gijón Martes, 9 abril 2019, 14:35

La regatista olímpica Ángela Pumariega renuncia a formar parte de la candidatura municipal del PP ante las batallas internas a propósito de la confección de la lista electoral por parte del candidato designado por Génova, Álberrto López-Asenjo.

En declaraciones a la cadena Ser, la deportista se reafirmó y abundó en lo adelantado anoche a EL COMERCIO: «Se me presentó un proyecto ilusionante, muy lejos de lo que hay ahora», afirmó desencantada con la virulenta reacción del presidente del PP gijonés, Mariano Marín, y destacados miembros de la junta local por la inclusión de independientes como ella y el propio Asenjo en los puestos de salida para los comicios del 26 de mayo.

«Nunca trabajé en un equipo en el que los rivales están dentro. No quiero formar parte del proyecto, no me gusta lo que está pasando», remarca.

La regatista agradece en cualquier caso a López-Asenjo la confianza depositada en ella, una de las deportistas gijonesas más laureadas. «Me presentó un proyecto ilusionante de cambio y formado por especialistas con talento, energías renovadas y ganas de trabajar por Gijón, pero me he dado cuenta de que reinan intereses personales por encima del bien de Gijón».

Es más, Pumariega reconoce que «estaba dispuesta a dejar mi carrera deportiva, laboral y personal para trabajar por mi ciudad pero nada tiene que ver el proyecto presentado con el espectáculo que se está dando ahora», explica.

la deportista se había embarcado en el equipo de López -Asenjo convencida de «si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes». «Alberto (López-Asenjo) venía con unas ideas fuertes. Querría seguir con su proyecto pero en Gijón es difícil tal y como están las cosas. Al final parece que va a ser lo de siempre», en referencia a que teme que acabarán imponiéndose los intereses personales de algunos. «Quizás está un poco atado, es posible que pueda haber cosa que se escapan de sus manos y no sé si ha podido decidir al 100%», añade.

El candidato a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, que se encuentra desde el lunes en Madrid participando en unas jornadas internacionales sobre economía circular, hace una lectura diferente de la situación y no da por perdida a Pumariega, que estaba llamada a ser un puntal de su proyecto político para la ciudad y mano derecha suya. «Es todo fruto de la especulación», afirmó este mediodía y aseguró que está pendiente de aclarar el futuro político de la deportista en una reunión que tendrá lugar el jueves a su vuelta a Gijón. Por tanto, Asenjo confía en poder convencer a la regatistas para que no pliegue velas y abandone el barco tras el agrio conflicto abierto con la dirección local.

Desde el equipo de campaña de Asenjo se mantiene esta afirmación sobre Pumariega como una especie de mantra. «Está donde estaba desde el principio: asesora externa del equipo de campaña en materia de deporte».