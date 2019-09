Vox se queda fuera de las mesas de las comisiones de la Junta Ignacio Blanco. La formación, a la que acusan de no haber buscado el acuerdo, carga contra PSOE y PP JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Jueves, 12 septiembre 2019, 01:45

Vox será el único de los siete grupos del Parlamento regional que no contará con ningún miembro en las mesas de las comisiones, que quedaron ayer constituidas. El grupo que lidera Ignacio Blanco no tendrá ninguna presidencia, vicepresidencia o secretaría tras un acuerdo del resto de formaciones, una circunstancia que no les ha sentado nada bien. Su portavoz, Ignacio Blanco, cargó contra PSOE y PP. Al primero lo acusa de «pervertir» la Cámara mientras que muestran su sorpresa por que el segundo «también nos bloqueara». Fuentes de diferentes grupos señalaron, no obstante, que Vox no buscó el acuerdo en ningún momento como verdadero desencadenante de que este partido se haya quedado fuera de las mesas. El PSOE será la formación que más comisiones presida, con cinco. Se trata de las de Control de la RTPA; Empleo y Promoción Económica; Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca; y Cultura, Política Llingüística y Turismo. El PP se ha hecho con tres presidencias, las de Educación; Derechos Sociales y Bienestar; y Hacienda. Ciudadanos presidirá la de Ciencia, Innovación y Universidad; Podemos la de Salud; Foro la de Peticiones y Derechos Fundamentales; e IU la de Presidencia. Además, quedó constituida la Diputación permanente, que preside la Mesa de la Junta, y la de Reglamento.