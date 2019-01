«Queremos una IU que pise la calle, ahora está recluida en los despachos, en la Junta» Carmen Conde, con el Ayuntamiento de Avilés a su espalda. / MARIETA Carmen Conde | Candidata a las primarias de IU de Asturias «Llamazares impulsa un proyecto propio y usa para ello a Izquierda Unida y a su militancia; claro que hay razón para abrirle un expediente» ANDRÉS SUÁREZ AVILÉS. Lunes, 7 enero 2019, 12:26

La concejala avilesina Carmen Conde es la cabeza visible de un grupo de militantes de IU que dará la batalla en las primarias para elegir candidato al Principado, pero que también mira más allá, a una futura asamblea que decidirá los liderazgos en la organización. Conde es muy crítica con la actual dirección, con el coordinador, Ramón Argüelles, y con el portavoz en la Junta, Gaspar Llamazares, y defiende un proyecto abierto a los afiliados y que «pise la calle».

-¿Por qué da el paso?

-Soy cabeza de lista de un grupo de militantes importante, muy plural, que pensamos que hay otra forma de hacer política.

-¿Cuál?

-Queremos dar más voz a la militancia. Queremos una organización fuerte con democracia interna. Queremos feminizar la política. Somos gente que en la última asamblea apoyamos a Ramón Argüelles porque pensamos que ese era nuestro proyecto pero que nos sentimos traicionados.

-¿Traicionados por Argüelles?

-Sí. No se ha llevado adelante todo lo que entonces defendimos en muchos ámbitos, todo lo que se plasmó en aquella asamblea. En democracia interna, por ejemplo. Es el momento de darle una vuelta a la organización.

-¿A qué achaca su proceder?

-Ha habido una traición al proyecto, impulsando pactos de despacho con otros sectores que han ido ganando espacio en la dirección. Los órganos casi no se reúnen, las decisiones no se toman en esos órganos, la democracia interna se ha perdido.

-¿No hay margen para un acercamiento con Argüelles?

-Si presentamos esta candidatura es porque todos los esfuerzos para reconducir la situación no han dado sus frutos. Ramón se ha plegado a postulados que nada tienen que ver con lo que le llevó a ser coordinador. Es, además, un coordinador a media jornada: empieza la jornada en la Junta, la finaliza en la Junta y no hay forma de llegarle. IU es otra cosa.

-¿Qué cambios necesita a su juicio IU de Asturias?

-Lo primero, ser una organización que reúna a sus órganos. Salir a la militancia y dejar que la militancia entre en las instituciones. IU se ha recluido en las instituciones, sobremanera en la Junta, y la militancia no tiene espacios donde decidir. IU debe pisar la calle, con los movimientos sociales, los sindicatos, y no encapsularse.

-Cuando habla de una IU recluida en la Junta, ¿se refiere a la influencia de Gaspar Llamazares?

-Claro. Creemos que tiene más lealtad a Llamazares que a la militancia. Aún estamos esperando una reacción de la dirección de IU de Asturias sobre la actuación desleal de Gaspar. Necesitamos que se reúnan los órganos y Gaspar dé explicaciones. Nuestra dirección nos debe hacer partícipes, no puede estar de espaldas a nosotros.

-¿Qué le parece el proceder de Llamazares, el impulso de Actúa...?

-Llamazares tiene un proyecto propio y la organización no debería estar a su disposición. Nos ha utilizado, a IU y a su militancia. Tiene un proyecto personal y actúa, nunca mejor dicho, para que ese proyecto salga adelante, a costa de IU y de su militancia. Es desleal y ya debería haber dimitido de sus cargos, de la portavocía en la Junta; no vale dimitir de órganos federales a los que no iba.

-Hay un choque entre IU de Asturias e IU federal. ¿Se va a la quiebra?

-No lo creo, IU de Asturias es mucho más que su dirección. Somos una parte de IU federal. No podemos romper y no tiene sentido que se rompa, la militancia tendría algo que decir.

-IU federal apuesta por la confluencia con Podemos. IU de Asturias, por ir en solitario. Agua y aceite.

-Nuestro respeto más absoluto a lo que decidió la militancia en los dos ámbitos. En Asturias se decidió ir en solitario y aquí estamos, para concurrir a unas primarias y presentarnos a la Junta con la marca de IU. IU es nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro partido. Es verdad que nuestro fin es que se una toda la izquierda, que haya un espacio de confluencia pero no solo con Podemos, con todas las fuerzas del cambio contra el bipartidismo. Eso está ahí. Pero en Asturias se tomó una decisión y la respetamos, por supuesto.

-¿Lo lógico sería, tras las elecciones, el entendimiento de la izquierda?

-Claro, hay que crear ese espacio porque las diferencias con la otra parte de la izquierda son pequeñas, de matiz. Hay mucho más que nos une: luchar contra la corrupción, la defensa del feminismo... Y, claro, haríamos un frente común contra la derecha.

-¿No cree que la dirección federal estaría poco interesada en que IU de Asturias tenga un buen resultado? Es decir, si IU va en solitario en Asturias y lo hace bien, la estrategia federal de confluencia con Podemos quedaría tocada, visto lo visto en Andalucía.

-No lo veo así. Nosotros no hemos tenido ni en nuestros mejores sueños 71 diputados. Es verdad que las expectativas en Andalucía eran mejores, pero eso no significa que la confluencia no haya funcionado. No lo veo como un fracaso.

-¿No está IU diluida en Podemos?

-En absoluto, y creo que es IU la que en muchos ámbitos está marcando la pauta: en feminismo, en republicanismo, en memoria histórica... Para nada nos estamos diluyendo.

-El reparto de fuerzas da a su sector ¿un 20%? ¿Un 30%? La mayoría manejaría un 70% o más. ¿Entonces?

-No creo que sea real. Lo que es real es que una parte importante de la militancia no sabe nada de su dirección y nos lo traslada. ¿Qué tanto por ciento es? No lo sabría decir. Hace dos años hubo unas primarias y las ganamos, y una inmensa mayoría de esa gente está ahora en esta candidatura.

-¿Quién será su rival?

-La dirección debe definirse. Quizá tuviera algo pensado que con esto de Gaspar le haya saltado por los aires.

-¿No cree que Llamazares vaya a ser candidato?

-Creo que no. Por otro lado, quisiera destacar que en estos años la organización ha estado en manos mayoritariamente de hombres y creo que a eso hay que darle una vuelta. Y eso pasa por que las mujeres seamos no solo 'partícipes de' sino cabezas.

-¿Hay razones para expedientar a Llamazares y suspenderle?

-Por supuesto. Estatutariamente no se puede estar en un partido que confronta con IU. Y si la dirección comienza el proceso de suspensión de militancia, eso le inhabilitaría para ser cabeza de lista.

-IU de Asturias dice que la competencia es solo suya, no federal.

-Es su argumento pero son conocedores de los estatutos. Otra cosa es que busquen justificaciones cuando no las hay.