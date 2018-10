Rafael Palacios y Antón Saavedra, en las primarias autonómicas de Podemos 39 personas optan a encabezar la candidatura, con la gijonesa Nuria Rodríguez y la diputada Lorena Gil entre los nombres con más peso E. C. GIJÓN. Viernes, 19 octubre 2018, 04:21

Podemos hizo ayer pública la identidad del centenar de personas que se han inscrito en las primarias de las que saldrá la candidatura a la Junta General para las elecciones de 2019. Entre los nombres destaca el de la gijonesa Nuria Rodríguez, a la que un sector del partido sitúa como opción para ser cabeza de cartel, así como el núcleo duro de la dirección regional y del grupo parlamentario, con Lorena Gil -otra de las alternativas que más suenan-, Daniel Ripa y Andrés Fernández Vilanova. Entre los inscritos hay nombres relevantes como el ex sindicalista y ex diputado Antón Saavedra y Rafael Palacios, ex responsable de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

Son quizá los nombres mas llamativos entre el centenar de personas que se han inscrito para participar en las primarias y optar a un puesto en la candidatura, de los que 39 se presentan al puesto de cabeza de lista. Saavedra, por su trayectoria política y sindical, y Palacios, que formó parte de los gobiernos de Vicente Álvarez Areces a través de las coaliciones de las que formaba parte el Bloque por Asturias, son algunas de las inscripciones más representativas.

En el seno de la formación se habla de la concejala gijonesa Nuria Rodríguez, coportavoz de la secretaría general de Podemos Asturias, o de la diputada Lorena Gil como opciones solventes para encabezar la candidatura. Cuatro de los nueve diputados que ahora mismo forman el grupo parlamentario aspiran a repetir: además de Ripa también aparecen Fernández Vilanova y Paula Valero. También está Jara Cosculluela, que comparte la gestión del área de Organización junto a Fernández Vilanova.

En medios de Podemos ha generado cierta sorpresa que aparezcan entre los inscritos Xuaco Rodríguez, que recientemente dejó su puesto como responsable de Organización, y Lluismi Orviz, que hizo lo propio en el área de municipalismo.

En cuanto a la posibilidad de articular una candidatura alternativa a la oficial, en posiciones críticas se ubica a la concejala de Llanera Isabel Fernández, a Héctor Gómez o a Antonio López.

La publicación de las candidaturas definitivas tendrá lugar el 12 de noviembre, la campaña electoral y los debates se producirán entre el 13 y el 19 y las votaciones tendrán lugar entre los días 20 y 25.