Ramón Argüelles abandona la primera línea política Ramón Argüelles, en la rueda de prensa donde anunció su abandono / DAMIÁN ARIENZA El coordinador general de IU Asturias justifica su decisión por su derrota en las primarias PALOMA LAMADRID Gijón Martes, 12 marzo 2019, 12:41

Ramón Argüelles ya ha comunicado a Alberto Garzón su renuncia a seguir en el puesto de coordinador general de IU de Asturias. Ante la incapacidad para crear una candidatura unitaria y su posterior derrota ante la eurodiputada Ángela Vallina en las primarias para elegir candidato al Principado, Argüelles ha decidido poner su cargo a disposición del partido y abandonar la primera línea política. Esta mañana ha anunciado que regresará a su profesión de gestor tras más de una década en puestos de alta responsabilidad.

«No es una retirada ni una espantada», ha recalcado Argüelles, quien ha admitido que no ha conseguido fortalecer el partido. Ha reprochado a sus rivales la falta de voluntad para formar una lista común. «Algunas personas tendrán que explicar por qué no quisieron participar en una lista de consenso en los puestos dos y tres», ha señalado en referencia a Vallina y al diputado regional Ovidio Zapico. «Si hubieran aceptado, no se habría producido esto», en alusión a su renuncia.

También ha reconocido que Vallina le ofreció ocupar el segundo puesto en su candidatura, pero lo rechazó porque «no era una lista de consenso», por el deseo de Zapico de encabezarla y por el rechazo de varias agrupaciones destacadas a dicha candidatura. Entre ellas, la de Gijón, de donde partió la iniciativa para que Argüelles se presentase en aras de impulsar la unidad de una IU fragmentada.

Alianza con Podemos

Asimismo, Argüelles ha negado que en su renuncia haya pesado la negativa de l federación asturiana a la confluencia con Podemos en las elecciones generales, frente al respaldo del resto del resto de organismos regionales de IU. «Peores sapos me he tragado», ha asegurado.

El coordinador general ha agradecido a todas las personas que le han apoyado «desde el minuto cero», parte de las cuales le han arropado esta mañana en la sede de la coalición y ha explicado el proceso que ahora se abre.

Argüelles ocupará el puesto en funciones hasta que se nombre un coordinar interino, que podrá permanecer en el cargo durante un plazo máximo de un año. Luego, se convocarán primarias y una asamblea extraordinaria para elegir al nuevo coordinador general de IU de Asturias.