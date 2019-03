Ramón Argüelles dimite al frente de IU de Asturias ante la falta de apoyos a su candidatura Ramón Argüelles, rodeado por dirigentes y representantes públicos de IU, ayer durante el acto en el que anunció su dimisión. / DAMIÁN ARIENZA El coordinador general en funciones asume su responsabilidad por «no haber sido capaz de unir ni de lograr el consenso necesario» P. LAMADRID OVIEDO. Miércoles, 13 marzo 2019, 03:21

«Venía de la política municipal, pero no estaba entrenado para esto». Ramón Argüelles admitió ayer su «incapacidad» para lograr fortalecer a una IU de Asturias cada más fragmentada. La gota que colmó el vaso fue la derrota en las primarias regionales celebradas el sábado, de las que Ángela Vallina salió elegida candidata a la Presidencia del Principado. Argüelles lamentó no haber logrado una candidatura unitaria y reprochó a sus rivales la falta de voluntad para ello. «Tendrán que explicar otras personas por qué ofreciendo los puestos dos y tres no quisieron hacer una lista de consenso, cuando era una oferta más que generosa», señaló en referencia a Vallina y al diputado regional Ovidio Zapico.

Una propuesta que no tuvo siquiera respuesta, apuntó, aunque al día siguiente se registró la candidatura de la exalcaldesa de Castrillón. «Si hubieran aceptado, no estaríamos hablando de la salida del coordinador». No obstante, reconoció que la eurodiputada le ofreció ocupar el segundo puesto en su candidatura, pero se negó porque «no era una lista de consenso», por el rechazo puesto de manifiesto por varias agrupaciones. Entre ellas, la de Gijón, de donde partió la iniciativa para que Argüelles se presentase en aras de impulsar la unidad de una IU dividida, ya que a estas dos listas se añadía la encabezada por la concejala avilesina Carmen Conde, afín al dirigente federal, Alberto Garzón. Precisamente, fuentes de la dirección nacional de IU señalaron que Argüelles «ha sido un coordinador que ha buscado el entendimiento, algo muy de agradecer, y que siempre ha tenido claro que, a pesar de las posibles discrepancias, siempre hay que proteger a la dirección federal».

«Me he comido problemas mucho mayores que la alianza electoral con Podemos»

Asimismo, Argüelles negó que en su renuncia haya pesado la oposición de la organización asturiana a la confluencia con Podemos en las elecciones generales, frente al respaldo del resto de federaciones regionales. «Me he comido problemas mucho mayores», aseguró. El coordinador general en funciones apuntó, en todo momento, a «no haber sido capaz de unir ni de lograr el consenso necesario» como la causa de su dimisión. En cualquier caso, se mostró partidario de llegar a acuerdos sobre este polémico asunto.

«Intentaría un diálogo (con la dirección federal); eso fue lo que intentamos siempre y, si después no lo hay, pues que se tomen las decisiones en los órganos». Aunque abogó por que no haya un «enrocamiento». Por eso, señaló, su consejo es «primero explorar, hablar con la dirección». Sobre la conveniencia de cesar en su cargo a poco más de un mes de la primera cita electoral del año y a dos de la segunda, afirmó que «hay aún tiempo para reconducir las cosas» de cara a los comicios. «Si lo he intentado y no lo he conseguido, espero que venga alguien y lo haga», recalcó.

Regreso a su profesión

Argüelles quiso puntualizar que no se trata de una «retirada o espantada» por su parte, sino de un ejercicio de responsabilidad. El coordinador general en funciones agradeció a todas las personas que le han apoyado «desde el minuto cero», parte de las cuales le arroparon ayer en la sede ovetense de la coalición. Entre ellas, los alcaldes de Mieres y Langreo, Aníbal Vázquez y Jesús Sánchez, respectivamente. Tras anunciar que regresará a su profesión de gestor tras más de una década en puestos de alta responsabilidad, Argüelles explicó el proceso que se abre tras su renuncia.

Ocupará el puesto en funciones hasta que la comisión colegiada nombre un coordinador interino, que podrá permanecer en el cargo durante un plazo máximo de un año. Luego, se convocarán primarias y una asamblea extraordinaria para elegir a la nueva cabeza visible de IU de Asturias.

Vallina, por su parte, mostró su respeto por la dimisión de Argüelles, pero aseguró que sería mejor que hubiera seguido al frente del partido «por la cercanía de las elecciones».