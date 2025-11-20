El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EP

Reacciones en Asturias: piden nuevas elecciones tras la condena al fiscal general

«Esta sentencia deja claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Pedro Sánchez en el poder», dice el líder del PP regional

J. M. Puga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

Las reacciones en Asturias ante la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos son claras y contundentes. El primero en manifestarlas ... ha sido el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, quien siguiendo la misma línea que el líder nacional, ha pedido al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones. «Esta sentencia viene a dejar claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Pedro Sánchez ante cualquier precio en el poder», lo argumenta. Queipo insiste en que «la responsabilidad política de esta sentencia es del presidente del Gobierno. Cada vez es más urgente el cambio. Pedro Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones». Para el líder de los populares asturianos «la condena al fiscal general del Estado supone una condena al sanchismo y al intento de colonizar las instituciones del Estado». Un sanchismo que tiene en Adrián Barbón, incide, una de sus principales terminales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  6. 6 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  7. 7 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  8. 8 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  9. 9 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Reacciones en Asturias: piden nuevas elecciones tras la condena al fiscal general

Reacciones en Asturias: piden nuevas elecciones tras la condena al fiscal general