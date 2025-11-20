Reacciones en Asturias: piden nuevas elecciones tras la condena al fiscal general «Esta sentencia deja claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Pedro Sánchez en el poder», dice el líder del PP regional

J. M. Puga Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:31

Las reacciones en Asturias ante la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos son claras y contundentes. El primero en manifestarlas ... ha sido el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, quien siguiendo la misma línea que el líder nacional, ha pedido al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones. «Esta sentencia viene a dejar claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Pedro Sánchez ante cualquier precio en el poder», lo argumenta. Queipo insiste en que «la responsabilidad política de esta sentencia es del presidente del Gobierno. Cada vez es más urgente el cambio. Pedro Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones». Para el líder de los populares asturianos «la condena al fiscal general del Estado supone una condena al sanchismo y al intento de colonizar las instituciones del Estado». Un sanchismo que tiene en Adrián Barbón, incide, una de sus principales terminales.

En una línea similar se posiciona ante la condena de Álvaro García Ortiz el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, que califica la situación de «vergonzosa». Considera que la situación «profundiza aún más en el descrédito de las instituciones españolas» y atribuye esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de «despreciar la justicia, no dar explicaciones y deteriorar las instituciones que debería proteger». Pumares sostiene que «un Gobierno serio debería acompañar en su dimisión al fiscal general», recordando que el presidente del Gobierno «empeñó su palabra en la defensa de su inocencia». Añadió Pumares que esta condena «señala directamente a Pedro Sánchez», al que acusa de ejercer «una injerencia vergonzosa y vergonzante en la Justicia española«. La situación actual es para Ovidio Zapico «inexplicable y una enorme decepción». El coordinador general de IU Asturias y presidente de Convocatoria por Asturias remarca que no comparte lo que está pasando y que «España necesita un proceso político que detenga esta deriva».

