El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de ERC, Oriol Junqueras. EP

Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección

Junqueras no logra cerrar las heridas tras recuperar la presidencia de la formación republicana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

Oriol Junqueras no ha logrado la paz interna, tras volver a hacerse con la presidencia de Esquerra. Casi un año después de su reelección ... como presidente de ERC, tras una dura batalla entre los distintos sectores del partido, han regresado las hostilidades a la formación republicana, que no ha conseguido cerrar sus heridas internas. Más de la mitad de los miembros de la dirección de la federación de ERC de Barcelona, la más importante del partido en número de militantes, ha presentado este viernes su dimisión. La cúpula republicana en Barcelona cesa por discrepancias con la presidenta de la agrupación local barcelonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  7. 7 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  8. 8

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  9. 9 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección

Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección