Las bases de ERC rechazan investir a Sánchez si no hay mesa de diálogo El 95% de la militancia republicana avala la estrategia de la dirección de no investir al líder socialista salvo que mueva ficha

La dirección de Esquerra Republicana ha recibido este lunes por la tarde un amplio apoyo de su militancia para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez. Con el 95% de los votos registrados, las bases de ERC han rechazado la investidura de Pedro Sánchez y han respaldado la estrategia de la cúpula republicana en relación a la reelección del candidato socialista. La participación en la consulta interna ha sido del 70% y ha superado de largo el 50% que la dirección había situado como límite a partir del cual podría considerar la votación telemática como una demostración de fuerza en su pulso con los socialistas. Ha sido superior al 63% de seguimiento registrado en la consulta del PSOE para ratificar el acuerdo con Unidas Podemos. «¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo pa­ra abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?», era la pregunta a la que estaban llamados a responder los 8.600 militantes republicanos.

De entrada, los republicanos rechazan la investidura de Sánchez de forma categórica. El 'no es no' (en su caso a Rajoy) del que hizo bandera el candidato socialista se lo ha apropiado ahora ERC, que avisa de que no cambiará su posición, salvo que el presidente del Gobierno en funciones mueva ficha. «O se mueve o investidura fallida», han avisado en ERC tras la consulta. Con las condiciones actuales, la abstención es «imposible», advierten en Esquerra. Los republicanos han puesto precio a la investidura y aseguran, en público y en privado, que no les temblará el pulso. Con las elecciones catalanas en el horizonte y mirando siempre de reojo a JxCat, ERC trata de trasladar que no tiene nada que perder en la negociación con los socialistas. Y la abstención solo será posible si se cumplen sus condiciones. Horas antes de la consulta de la militancia, la dirección de la formación presidida por Oriol Junqueras dejó claras sus exigencias. Los contactos arrancarán formalmente el jueves, apuntan.

Los republicanos plantean las negociaciones con los socialistas en dos fases. En la primera, de partido a partido, piden un «gesto inequívoco» al PSOE de que está dispuesto a abrir una mesa de diálogo y negociación con el independentismo para buscar una «solución democrática al conflicto político», una expresión que está muy lejos del problema de convivencia o de la crisis catalana como suele referirse Pedro Sánchez. ERC no ha querido concretar cuál sería ese movimiento que les haría moverse del «no» a la abstención. Ese movimiento podría pasar por una reunión entre los dos gobiernos -el central y el catalán- antes de que se produzca la investidura. El encuentro sería entre Pedro Sánchez por un lado y Quim Torra y Pere Aragonès, por otro. Algo parecido a la reunión de hace un año en Pedralbes. Pero no se descartan otras opciones, como un encuentro entre Carmen Calvo y Pere Aragonès.

Esta reunión, no obstante, no es una condición sine qua non. Los republicanos podrían cambiar su posición hacia una abstención si el PSOE estampara por escrito su compromiso con que se convoque una mesa de diálogo y negociación entre gobiernos. Una declaración formal también sería suficiente. Lo que necesita ERC es poder exhibir ante su parroquia que ha conseguido mover a los socialistas. «La situación ha cambiado mucho desde julio y ahora está muy claro que rechazaremos la investidura, a menos que haya una mesa de negociación para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Cuando esto suceda reconsideraremos nuestra actitud», afirmó Oriol Junqueras en una entrevista en Euskadi Irratia. «No queremos gestos ni cambios de actitud, sino actos que se puedan probar», señaló. Fuentes de Esquerra recelan de los socialistas y creen que quieren utilizarles como chivo expiatorio del fracaso de las conversaciones. «Vemos a los socialistas muy nerviosos», señalan.

Una mesa, cuatro patas

Esta mesa debería cumplir cuatro premisas y se convocaría tras la investidura. Debería ser entre iguales, es decir, de gobierno a gobierno. El PSOE, en cambio, circunscribe esta mesa a los partidos y podría convocarse en la comisión constitucional del Congreso. ERC reclama poder hablar de todo, un aspecto donde también choca con los socialistas, que sitúan el límite en la Constitución, mientras que los republicanos presionan con que quieren defender la autodeterminación y la amnistía de los presos en el diálogo con Madrid a la espera de que la Moncloa ponga sobre la mesa su propuesta. Reclaman asimismo un calendario claro y garantías de cumplimiento, aunque no llegan a hablar de un relator.

Si en esa mesa, se llegara a pactar una salida al pleito catalán, Esquerra propone que esa solución sea sometida a referéndum entre los catalanes. Un pacto que no descartan que pudiera ser para reformar la Constitución en clave federal o para aprobar un nuevo Estatuto catalán. «Queremos saber la oferta de los socialistas», señalan. ERC no se lo va a poner fácil a Pedro Sánchez, pero no cierra la puerta. Fuentes independentistas reprochan a ERC que haga propuestas en nombre del Gobierno catalán y ofertas de país sin consensuarlas con el resto de las formaciones.

Ampliar Carmen Calvo. EFE Carmen Calvo evita valorar las exigencias de Esquerra La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha evitado hablar este lunes de las condiciones que exige ERC para abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez, entre ellas la creación de una mesa de negociación entre el Ejecutivo español y la Generalitat de Cataluña en torno a lo que consideran un conflicto político. «Vamos a esperar a que ERC termine su consulta y ver su disposición de ayudar en la investidura», se ha limitado a señalar Calvo a los medios de comunicación a la salida de una entrega de reconocimientos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.