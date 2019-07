«Recluir a 100.000 votantes en un grupo con el tercio de medios es un atropello» Ignacio Blanco, en el parque de Teodoro Cuesta. / CAROLINA SANTOS Ignacio Blanco | Portavoz de Vox en la Junta General «Tuvimos unas breves conversaciones con Foro para asociarnos, pero consideramos que no nos beneficiaba unirnos solo por los fondos» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Lunes, 8 julio 2019, 03:01

Con dos diputados para trabajar durante la presente legislatura, la principal batalla de Vox en el Principado será, sobre todo, la búsqueda de visibilidad. Así lo reconoce Ignacio Blanco (Gijón, 1971), portavoz del partido en la Junta General, quien también asegura que la falta de focos en el Parlamento -«los grupos minoritarios acaban enterrados en documentación frente a partidos con muchos más asesores y medios»- estará compensad con mucha presencia del partido en las calles. La reforma del reglamento de la Cámara para lograr grupo propio, eso sí, es su principal prioridad a corto plazo.

-El Parlamento ya se ha constituido y su formación es la única que se estrena. ¿Fue una primera sesión positiva?

-Fue una experiencia positiva y agradable. Los que venimos del mundo de la empresa privada no estamos acostumbrados a tanto formalismo pero en general fue todo positivo y cordial con el resto de partidos, como seguirá siendo a lo largo de toda la legislatura. Nosotros no negaremos la reunión ni la palabra a ningún partido político que quiera hablar con nosotros.

-Reclama que el Grupo Mixto cuente con medios y portavocías equivalentes a la segunda fuerza política. ¿Es realista?

-Lo veo realista desde el punto de vista de que el Grupo Mixto tiene ahora 100.000 votantes, el PP tiene menos y Podemos la mitad. Recluir a 100.000 votantes en un grupo con el tercio de apoyo para sus diputados es un atropello. Es la primera vez que hay un Grupo Mixto de estas características y es el momento adecuado para regularlo. Y lo digo también por las otras dos fuerzas, que supongo que también pensarán lo mismo.

-¿Cuál es su propuesta?

-Proponemos, hasta que haya un cambio del reglamento, que la Mesa apueste por que los portavoces tengamos más tiempo para dirigirnos a los ciudadanos y más medios de los que disponemos. La modificación tendría que venir por un cambio del propio reglamento, primero estipulando que para crear un grupo se necesiten dos o más diputados y, después, haciendo que esta reducción entrase en vigor en el momento en el que se apruebe, ya que los grupos están conformados y la norma podría entrar en vigor para la próxima legislatura.

-Asume que sus propuestas contarán con poca visibilidad durante la legislatura.

-Es evidente. También se quedarán cojos Foro e IU, aunque estos últimos recibirán mucho apoyo del PSOE. Con veinte diputados y un montón de asesores, una parte de los recursos se los cederán a ellos. Además el reglamento de la cámara nos perjudica porque las portavocías son por periodos de sesiones, que solo hay dos al año, y se reparten por orden alfabético, por lo que la primera portavocía se corresponde con Foro, la segunda con IU y la tercera con Vox. No tendríamos una portavocía hasta dentro de un año. Así que trataremos de buscar la visibilidad fuera de la Junta.

-¿De qué manera?

-Haciendo más política en la calle. El Parlamento a quien más beneficia, en términos de comunicación, es al Gobierno. Los grupos minoritarios acaban enterrados en documentación frente a partidos con muchos más diputados, más asesores y más medios.

-¿Nota que han perdido parte de esa efervescencia que vivieron en campaña?

-La gente sigue con ilusión, pero sí que es cierto que la efervescencia está atenuada, no hay mítines y la cosa está más tranquilo. Ahora me gustaría hacer una campaña de cuatro años, visitando asociaciones, empresarios, sindicatos y trabajando mucho en la calle.

-¿Hubo contactos con Foro para crear un grupo propio?

-Tuvimos unas breves conversaciones para asociarnos pero consideramos que a ninguno de los partidos no les interesaba unirse en grupo propio solo por los fondos económicos que nos reportaba. Consideramos que desdibujaba la figura del grupo y ya estamos desfigurados en el Grupo Mixto.

-Barbón parece que no cuenta con ustedes en la ronda inicial de contactos...

-Es una falta de respeto institucional, y no a mí sino a los 34.000 votantes que nos apoyaron en mayo. Es una carencia democrática del PSOE, que presume de democracia pero después no acepta los resultados electorales. Respetamos la Constitución y el Estatuto y Barbón, por ejemplo, no critica las concesiones a los separatistas.

-¿Ya ha mantenido contactos con PP o Ciudadanos?

-Todavía no pero tengo que darle las gracias a Foro y al PP porque en esas reuniones en las que nos excluye el PSOE nos avanzan los temas que se tratan. Espero reunirme con ellos para proponer cosas que considero beneficiosas para Asturias.

-El bloque de derechas tendrá complicado sumar mayorías.

-Si incluimos a Ciudadanos dentro de la derecha, que no lo tengo claro, somos 19 diputados. Hacen falta 23 para una mayoría así que vamos a tener que contar con votos de Podemos o del PSOE. Al final, es un poco arcaico el tema de mayorías de izquierdas o de derechas. Hay medidas que todo el mundo sabe que son necesarias o dañinas independientemente del espectro ideológico con el que te identifiques.

-¿Como cuáles?

-Subir los impuestos a las empresas es algo malo, ya que las ahuyentas. Eso cae de cajón. La gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años me parece algo razonable, y me da igual que lo proponga Podemos. La eliminación del impuesto de Sucesiones también.