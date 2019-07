El relevo de la dirección del PP de Asturias, en manos de Sánchez Teresa Mallada y Pablo Álvarez-Pire, en la Junta General antes del pleno de investidura de Barbón. / A. PIÑA Un posible adelanto electoral supedita la fecha de celebración del congreso que Génova ya ha decidido para cambiar la cúpula de los populares DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 16 julio 2019, 03:25

Puede resultar paradójico, pero la situación política del país hace que el futuro de Mercedes Fernández al frente del Partido Popular de Asturias esté hoy en manos de presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La ruptura de negociaciones entre los socialistas y Podemos, por la negativa de Pablo Iglesias a apoyar la investidura del jefe del Ejecutivo, acerca aún más la posibilidad de un adelanto electoral. Octubre o noviembre parecen ser las fechas más factibles para esa nueva cita con las urnas, si finalmente Sánchez no logra la mayoría suficiente para ser proclamado presidente. Ese posible adelanto electoral es lo que está provocando que las estrategias del resto de partidos esté, ahora mismo, en punto muerto. Es el caso del PP, cuya decisión de convocar un congreso extraordinario en Asturias tras el verano para relevar a Mercedes Fernández de la presidencia, como ya adelantó EL COMERCIO el pasado 2 de julio, ya está tomada. Noviembre o diciembre era la fecha que en Génova se barajaba para este cónclave, pero ahora todo queda en 'stand by', a la espera de saber si habrá o no otra cita con las urnas.

Como ya publicó EL COMERCIO, la dirección nacional del PP que preside Pablo Casado tiene intención de poner en marcha una renovación integral en el partido, desde los cargos orgánicos nacionales hasta las direcciones regionales. Especialmente, en este último caso, en aquellas comunidades «discrepantes», como apuntan desde Génova, con la dirección nacional: Asturias, Canarias y Cantabria. Casualmente las tres son regiones donde no gobierna el PP y, además, ninguna de ellas apoyó a Pablo Casado en el congreso que hace un año le llevó a la presidencia del principal partido de la oposición.

Casado no quiere voces «discrepantes» en el partido y mucho menos que se repitan situaciones como las vividas en Asturias en las dos convocatorias electorales de este año, con varios conflictos entre la dirección regional y los equipos de campaña de los candidatos al Congreso y Principado, Paloma Gázquez y Teresa Mallada, respectivamente.

El equipo de Casado baraja celebrar el cónclave en noviembre o diciembre

De sobra es conocida la inexistente relación que hay entre Mercedes Fernández y Teresa Mallada. La chispa que hizo saltar todo por los aires fue la decisión de Casado de relegar a la presidenta del PP asturiano como candidata al Principado a favor de la ex presidenta de Hunosa. A partir de ahí comenzó la guerra interna entre 'cherinistas' y 'malladistas'.

Apoyo de Casado a Mallada

El equipo de Pablo Casado, como avanzó este periódico el 2 de julio, intentó en varias ocasiones un acercamiento de posturas entre ambas dirigentes, pero de forma infructuosa. Entienden que una vez imposible alcanzar un acuerdo, es necesario actuar. En Génova, cuyos dirigentes han manifestado por activa y por pasiva su apoyo a Mallada, quieren evitar fórmulas traumáticas, por lo que apuestan por un congreso extraordinario como manera para proceder a la renovación del partido. También llegó a barajarse la posibilidad de imponer una gestora en Asturias que fuera la que guiara al PP regional a ese congreso en el que se procedería a un cambio de liderazgo. No está descartada al 100%, aunque sí lleva aparcada desde hace meses esta última posibilidad.

Está previsto que este proceso de renovación se trasladado por el propio Pablo Casado a los dirigentes regionales durante la Junta Directiva Nacional de este mes de julio. En ella se fijaría la hoja de ruta diseñada por la dirección nacional y cuya puesta en marcha, no obstante, queda supeditada a la convocatoria o no de nuevas elecciones generales tras el verano.