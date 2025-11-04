El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Mazón, este lunes. JL Bort

El reloj, en marcha: presidente en funciones y pactar un candidato o elecciones en marzo en la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón tiene previsto presidir la sesión plenaria de este martes y situar a Martínez Mus al frente de la vicepresidencia de la reconstrucción

JC. Ferriol Moya

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:21

Comenta

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su salida de la presidencia de la Generalitat. Mazón ha firmado su renuncia al cargo a las 14.51 ... horas, y el escrito ha tenido entrada en el registro de Les Corts a las 15.24 horas. Con todo, esa decisión le deja como presidente en funciones hasta que se elija nuevo titular de la presidencia, según explican fuentes del Palau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  8. 8 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El reloj, en marcha: presidente en funciones y pactar un candidato o elecciones en marzo en la Comunidad Valenciana

El reloj, en marcha: presidente en funciones y pactar un candidato o elecciones en marzo en la Comunidad Valenciana