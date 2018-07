Sánchez promete mantener los plazos del AVE y sobre las térmicas «toma nota» Javier Fernández se dirige a Pedro Sánchez a su llegada a la reunión que ayer mantuvieron en La Moncloa. / IÑAKI MARTÍNEZ El presidente anuncia a Javier Fernández que pedirá más margen para las minas. Asegura que mantendrá el plan de cercanías y que pondrá en marcha la regasificadora NOELIA A. ERAUSQUIN MADRID. Jueves, 26 julio 2018, 04:01

Javier Fernández se puso ayer su traje de presidente del Principado y no se lo quitó. «Yo he venido aquí a defender a Asturias», afirmó ante los periodistas cuando se le preguntó por la política nacional o sobre las pugnas internas del PSOE. Dejó claro que la reunión que mantuvo a mediodía en el palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera desde que este fue elegido, solo tenía un objetivo; abordar los problemas de la región y pedir al Ejecutivo central soluciones para las reivindicaciones asturianas, algunas antiguas, como la necesidad de mejorar las infraestructuras, y otras más nuevas, como que el Ministerio de Transición Ecológica frene su intención de promover una descarbonización exprés. Y en las respuestas se encontró un poco de todo. Sánchez se comprometió a mantener los plazos e inversiones del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que el AVE llegue al Principado, pero sobre el problema que ocasionaría el cierre de las térmicas solo «tomó nota».

La reunión de ayer fue la quinta de la ronda de contactos que está manteniendo el presidente del Gobierno con los de las distintas comunidades, en un orden que viene fijado por la antigüedad de sus estatutos. Y si el lunes tocó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, ayer fue el turno de Javier Fernández, que traía el guión de casa. Un guión con cuatro capítulos claros: demografía, infraestructuras, financiación autonómica y energía.

Había mucha expectación por ver cómo se desarrollaba la reunión, marcada por las diferencias que separan a los dos líderes socialistas, sobre todo después de que Fernández asumiera la presidencia de la gestora que dirigió al PSOE tras ser Sánchez desbancado. Ayer era la primera vez que se veían ambos desde que el madrileño lograra la presidencia del Gobierno y la segunda desde que volvió a convertirse secretario general del PSOE -ambos coincidieron en un acto de la Amso en octubre-. De hecho, Javier Fernández no ha regresado a las reuniones del comité o al consejo federal del PSOE desde la reelección de Sánchez.

Pese a ciertos gestos de tensión, el encuentro fue «cordial y productivo», según el Principado

Sin embargo, aunque algunos gestos denotaban la tensión de la relación, el encuentro fue calificado por fuentes del Principado como «cordial y productivo». «Las relaciones que corresponden», señaló en un corrillo el jefe del Ejecutivo regional después de comparecer ante los medios y tras un recibimiento muy cercano, en el que hasta hubo besos, por parte de periodistas madrileñas que cubrieron su actividad al frente de la gestora.

Durante hora y media los dos presidentes, nacional y regional, repasaron distintos aspectos de cada área en una cita cuyo resultado fue considerado como «muy positivo» por Fernández. Entre las promesas que arrancó el jefe del Ejecutivo regional se encuentra que la variante de Pajares entre en funcionamiento en 2020, para ello mantendrá las inversiones y los plazos para la apertura al tráfico mixto de viajeros y mercancías de los túneles, «e incluso la posibilidad de acelerarlo», apuntó. Además, se mantiene el pacto de invertir 580 millones de euros hasta 2025 en un impulso al Plan de Cercanías, ya elaborado, «muy importante para Asturias», subrayó Fernández, que destacó la necesidad de interconexiones que tienen las localidades de la región.

Asimismo, también se logró el compromiso de la apertura de la autopista del mar entre Gijón y Nantes, suspendida desde el año 2014.

Sin embargo, no fue tan fructífera otra de las grandes reivindicaciones con las que llegaba Fernández a Madrid, la referida al proceso de descarbonización, para el que el presidente del Principado reclamó una transición justa y también «eficaz», que no implique una subida de los precios y pérdidas de empleo «en espacios ya golpeados por la reconversión».

Fernández fue recibido de forma muy cercana por parte de los periodistas de Madrid

En este sentido, el presidente del Principado recordó que España cumplirá en 2020 todos los requisitos de la UE, como la reducción de las emisiones de CO2, la mejora de la eficiencia o la participación de renovables. «Muy pocos países van a cumplir», recalcó, por lo que se mostró confiado en que también se pudiera conseguir en 2030 «sin una reducción drástica o el fin de la generación de carbón». Por ello pidió que el proceso se articule en el «medio y largo plazo», ante el impacto que tendría en Asturias.

Así, recordó que firmas electrointensivas como ArcelorMittal, Alcoa o AZSA compiten en mercados globales, pero que deben comprar la electricidad en los locales, por lo que un alza en sus precios tendría un impacto directo en su actividad. Y también advirtió de que de las térmicas no solo dependen las plantillas de las eléctricas, sino otros colectivos, como que el 25% de los tráficos de El Musel están ligados al mineral, que se traslada después por carretera a las cuatro térmicas asturianas y a otras cuatro en Castilla y León. «Es un asunto complejo y espero que el Gobierno tenga sensibilidad y haga este análisis», señaló Fernández que, no obstante, reconoció que no había existido ningún compromiso por parte del Ejecutivo de Sánchez, más allá de «tomar nota», una expresión que utilizó por dos veces. Fuentes del Principado apuntaron que el Gobierno central trabajará en un plan de transición justa para acompañar solidariamente a los trabajadores de las térmicas de carbón, así como a los de la minería.

Precisamente, en lo que sí encontró Fernández el apoyo de Sánchez fue a la hora de solicitar que medie ante Bruselas para flexibilizar la devolución de las ayudas de las explotaciones mineras y lograr una prórroga para ellas. La Administración central lo hará, aunque también reconoció el presidente regional que llega «con el tiempo justo» para intentar revertir la decisión de la UE.

Regasificadora

En relación a la regasificadora que Enagás tiene en El Musel, el Gobierno también confirmó que aprobará su proceso de legalización para que pueda ponerse en servicio. Esta instalación fue construida en 2012 tras una inversión de 382 millones de euros y nunca ha tenido uso después de varios problemas, entre otros por las licencias para instalarla. La anterior Administración, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a la cabeza había abierto la posibilidad a que fuera utilizada como depósito de gas para grandes comercializadoras o para el repostaje de barcos, el llamado 'bunkering', aunque el proceso para darle este uso no llegó a culminarse.

Otro compromiso de Pedro Sánchez tuvo que ver con el problema del envejecimiento de la población, un asunto que preocupa especialmente en Asturias, pero también en el noroeste del país. Así, el Comisionado frente al Reto Demográfico, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, diseñará una respuesta conjunta entre las administraciones para hacer frente a este reto. Sánchez se comprometió a continuar y finalizar «lo más rápidamente posible» la estrategia demográfica que el Gobierno de Mariano Rajoy se había comprometido a articular antes del 31 de diciembre de 2017, «y no se hizo», aclaró Fernández.

Los dos ejecutivos coinciden en la necesidad de impulsar el sistema de dependencia

En otro orden de cosas, el Gobierno español se comprometió a la defensa de la Política Agraria Común, la necesidad de mantener el compromiso actual de presupuesto y la importancia de invertir en un buen sistema de dependencia que ofrezca prestaciones y garantice el esfuerzo equilibrado entre el Estado y las comunidades, a lo que ayudaría, señaló el Ejecutivo regional, la aprobación de una nueva senda de gasto -rechazada en el Senado por el PP-, que dotaría de recursos adicionales a las autonomías.

En el ámbito cultural, el Ejecutivo dio su palabra de participar en los distintos actos conmemorativos que tendrán lugar por los 1.300 años de constitución del Reino de Asturias, los cien de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el primer centenario de la coronación canóniga de la Virgen de Covadonga.