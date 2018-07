Revilla defiende una presión conjunta con Asturias en el debate de la financiación El presidente de Cantabria también coincidió con Fernández en que sería necesario reformar la Constitución, pero que no es el momento de abordar una modificación de tal calado N. A. E. GIJÓN. Sábado, 21 julio 2018, 04:35

Hubo un saludo afectuoso y coincidencias en los discursos, pero también diferencias entre el presidente del Principado y el de Cantabria. Miguel Ángel Revilla fue ayer otro de los ponentes del curso organizado en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre los desafíos de las autonomías. Y el jefe del Ejecutivo cántabro, que precedió a Fernández en su intervención, puso parte del foco de su comparecencia en los problemas comunes que tiene su región con el Principado y la necesidad de un modelo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios. Así, señaló que comunidades como Cantabria y Asturias, con una población dispersa y envejecida y una orografía difícil, tienen que hacer «una presión enorme» en el marco de ese debate, para pedir justicia y defender que todo el mundo viva donde viva tenga derecho a los mismos servicios, aunque su coste no es el mismo.

Además, también coincidió con Fernández en que sería necesario reformar la Constitución, pero que no es el momento de abordar una modificación de tal calado. Así, Revilla considera que sería necesario modificar la Carta Magna, pero que no es el momento de abordar un cambio de tal calado.

No todo fueron coincidencias, entre las divergencias, el jefe del Ejecutivo de la comunidad vecina no ve «ningún problema» en que la Constitución reconociera y llamara nación a Cataluña si «eso no le da privilegios» sobre las demás comunidades. Mientras que Revilla aseguró que a él no le «alarma nada» que en una reforma de la Constitución pudiera denominar a Cataluña como una nación, Fernández se mostró contrario a esa idea.

El presidente cántabro subrayó que el hecho de llamar o no nación a Cataluña no tendría repercusión, «si estuviera ahí solo el problema catalán...». Para él, la verdadera dificultad es cómo conseguir que ese «50 por ciento» que parece proclive a la independencia vaya a «menos».

En opinión del presidente cántabro, se debe empezar «a negociar» entre el Gobierno central y Cataluña para intentar buscar una salida al conflicto, pero sin «vulnerar las leyes» ni hacer «más concesiones» de las que permita la legislación. Así, opinó que ningún Ejecutivo va a permitir a la comunidad hacer un referéndum unilateral.

Además, Revilla aplaudió el hecho de que el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, haya recibido al de la Generalitat, Quim Torra, porque es el representante de Cataluña.