Felipe VI este viernes durante su discurso en el Palacio Real. Efe

El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

Felipe VI destaca que la Transición «fue un proceso revolucionario» y defiende la Constitución de 1978 como pilar de un «sistema democrático plural y estable»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:20

Felipe VI aprovechó el cincuenta aniversario de la instauración de la monarquía en España tras la dictadura para subrayar la firme voluntad de la Corona, ... representada por su padre Juan Carlos I, el gran ausente este viernes en el Palacio Real, «a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia». El Rey quiso poner en valor el papel activo y «vertebrador» de la institución que «integró» a todos los españoles en un momento determinante y convocó a actuar con «generosidad», «altura de miras» y la voluntad de alcanzar un «efectivo consenso de concordia nacional». «Supo acompañar, con sentido de Estado y compromiso con el bien común, las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica», señaló en presencia de la princesa de Asturias, símbolo de la continuidad monárquica.

