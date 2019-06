Ripa: «Barbón debe decidir si las políticas de Vázquez son las del cambio» El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, ayer, reunido en el colegio público Jovellanos de Gijón. / JORGE PETEIRO Podemos inicia un periodo de «reflexión» sobre los resultados y deja su estrategia de pactos para «las próximas semanas» A. M. OVIEDO. Domingo, 2 junio 2019, 03:27

No toca aún hablar de pactos. El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, considera que aún no es el momento para hablar con el PSOE de Adrián Barbón de futuros acuerdos de gobierno o de investidura para el Principado. Asegura que Podemos no está ahora en esa clave, sino en la de abrir un periodo de reflexión interna y externa, con asociaciones y movimiento sociales, para analizar el resultado de los comicios del pasado domingo, en los que la formación morada vio mermada notablemente su representación tanto a nivel regional como municipal.

Igual que los socialistas, en Podemos parecen estar volcados en el análisis de los resultados electorales, pero también en los acuerdos que en las próximas semanas pueden alcanzarse en diferentes ayuntamientos para el reparto de Alcaldías. Ripa evitó por ello manifestarse en relación a un hipotético pacto de investidura o de gobierno entre PSOE y Ciudadanos en el Principado, después de que el candidato de la formación naranja y ex rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, hiciera el pasado viernes un ofrecimiento público a los socialistas para firmar un acuerdo en el que quedaría fuera de juego el partido de los círculos.

No obstante, el dirigente autonómico sí dejó su particular 'recado' al respecto y, de alguna manera, instó a los socialistas a que aclaren cuál será su postura: «Adrián Barbón tendrá que decidir ahora si las políticas de Vázquez son las políticas de cambio que prometió durante la campaña», dijo, colocando así la pelota en el tejado del PSOE, al que considera que le toca ahora mover ficha en uno u otro sentido.

No obstante, durante el receso del Consejo Ciudadano Autonómico y Territorial de la formación morada celebrado ayer en el colegio Jovellanos de Gijón, Ripa aclaró que su formación sigue abierta a cualquier negociación con el equipo de Adrián Barbón para «avanzar» en políticas sociales, de generación de empleo y lucha contra la corrupción, pero nunca «para dejar las cosas como están», apostilló.

«Escuchar a la gente»

Acompañado por la candidata del partido a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, el máximo dirigente autonómico de Podemos explicó que es el momento de hacer balance de los resultados y «escuchar a la gente» con encuentros como el celebrado ayer por la ejecutiva de Podemos, e indicó que seguirán haciéndolo en los próximos días a través de los distintos órganos regionales y locales.

De este modo, la formación morada pretende poner en marcha un proceso de reflexión y de «escucha activa» para tratar de entender las razones por las que el partido perdió en los últimos comicios cinco escaños, quedándose únicamente con cuatro representantes en la Junta General y ninguno de ellos en las alas.

Ripa anotó que si bien los resultados de Podemos en el Principado son «los mejores comparativamente con el resto del Estado», no son los que le habrían gustado alcanzar. Así, indicó que la formación que lidera «no va a cerrarse» en si misma, sino que va a «escuchar todas las razones tanto a nivel local como autonómico» que han llevado al partido a esta situación para tratar de revertir este escenario electoral y volver a aspirar «a ser una fuerza que gobierne en Asturias» en los próximos comicios.