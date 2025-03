Robles rechaza la desmilitarización la Guardia Civil La ministra de Defensa contradice a Iglesias e insiste en que el debate no está «en este momento» encima de la mesa del Gobierno

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 11 de junio 2020, 10:46 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Pablo Iglesias abrió el martes la puerta a la retirada del carácter militar de la Guardia Civil. «Como líder de Unidas Podemos, estoy a favor de la desmilitarización; como vicepresidente segundo, no me puedo pronunciar», afirmó tras el Consejo de Ministros. La responsable de Defensa, Margarita Robles, ha intentado desviar este jueves la atención de este asunto al afirmar que «el carácter militar de la Guardia Civil no está en discusión en este momento» en el Ejecutivo.

En una entrevista en Antena 3, la ministra ha defendido la profesionalidad de los agentes del Instituto Armado y ha señalado que los guardias civiles «no se merecen que por razones políticas» se esté en «un debate que no interesa a la mayoría de los ciudadanos». «No opino de lo que dicen otros compañeros de gabinete: cada uno sabe lo que hace. Lo que me corresponde es poner en valor el carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos», ha zanjado.

El pasado viernes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya tuvo que salir al paso de las palabras del ministro Alberto Garzón, sugiriendo tendencias golpistas de la Guardia Civil y hacer un reconocimiento al «rigor y profesionalidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «y especialmente» de la Benemérita, de la que ha destacado su trabajo «extraordinario» en la pandemia.

Una labor que también ha querido poner en valor Robles, que ha dicho sentirse «orgullosa» por esa defensa de los valores y libertades en la que está «en primera línea» la Guardia Civil. «Son opiniones que respeto pero no comparto, porque conozco su compromiso inequívoco», ha contestado a al titular de Consumo.