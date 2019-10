Rufián cree que un buen resultado de ERC debe servir de «obstáculo» para que Sánchez pacte con Rivera o Casado El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 10N, Gabriel Rufián. / Efe El cabeza de lista de Esquerra se desmarca de las palabras de Elisenda Paluzie, justificando la violencia CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 29 octubre 2019, 14:13

El candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado esta mañana la campaña electoral con un acto en la prisión de Lledoners (Barcelona), en el que ha mantenido un encuentro con los presos secesionistas y con una cuarentena de internos con derecho a voto. A la salida del 'mitin' que ha celebrado en el interior de la prisión, donde están encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jodi Sànchez, Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, Rufián, que vuelve a ser número 1 de ERC por Barcelona, ha llamado al voto republicano como «único obstáculo» para evitar que Pedro Sánchez pacte con Pablo Casado o Albert Rivera. «La clave es que Sánchez no pueda elegir, porque si lo hace, escogerá a Rivera o a Casado», ha señalado en la puerta de entrada del penal de Lledoners. «Estamos viendo a Sánchez mendigando los votos de la derecha o al menos compitiendo con los votos de la derecha», ha apuntado. Rufián ha marcado una cierta distancia de la posición que ayer fijó el presidente del grupo en la Cámara catalana, Sergi Sabrià, que afirmó que con este PSOE será «imposible» llegar a un acuerdo. El diputado republicano en el Congreso se ha expresado en términos de que «costará» entenderse con un PSOE fuerte en las urnas, pero se ha referido más por una cuestión aritmética que ideológica.

Rufián se ha desmarcado de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ayer justificó las imágenes violentas que se han producido en las calles de Barcelona durante las protestas independentistas porque han permitido dar visibilidad al conflicto catalán en el exterior. Ante la pregunta de si hace suyas las palabras de la responsable de la Asamblea, el cabeza de lista de ERC ha respondido de manera categórica. «No». «No hay ninguna imagen de violencia que nos represente«, no nos representa la Brigada móvil de los Mossos cargando, ha dicho, ni tampoco alguien con un cóctel molotov. Eso sí, ha querido matizar que con esto no se estaba refiriendo a la juventud que ha salido a las calles de Barcelona y otras localidades catalanas a defender sus derechos. Una juventud, por cierto, que hace una semana, en los disturbios, le abucheó y le llamó 'botifler' (traidor) lo que le obligó a abandonar antes de tiempo la manifestación.

«Soy español pero me parece una vergüenza que me tenga que cruzar por la cárcel con demócratas que no han hecho nada, solo poner las urnas»

Rufián ha evitado pedir la dimisión del consejero del Interior, Miquel Buch, como sí han hecho la CUP y algunos diputados de JxCat, pero sí ha exigido explicaciones. «Hay un problema histórico con la Brigada Móvil (los antidisturbios) casi desde la época del consejero Saura», ha asegurado.

Sobre el acto que ha celebrado con los internos, se ha reunido con unos cuarenta, que son los que tienen derecho a voto. Ha participado en un coloquio y se ha quedado con la reflexión de uno de ellos. Lo ha descrito como de origen andaluz. «Me siento español», según el testimonio que le ha trasladado a Rufián uno de los presos. «Soy español pero me parece una vergüenza que me tenga que cruzar por la cárcel con demócratas que no han hecho nada, solo poner las urnas», ha asegurado que le ha dicho.