Rufián insiste: «Si la mesa no existe, la legislatura tampoco» El portavoz republicano advierte a Sánchez de que es incompatible pactar los Presupuestos con ERC y Ciudadanos

CRISTIAN REINO Jueves, 4 de junio 2020, 11:28 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno y Esquerra Republicana retomaron ayer el hilo que les permitió firmar un pacto para la investidura, con la condición de que se constituyera una mesa de diálogo para la búsqueda de una posible salida al pleito catalán. Pedro Sánchez y Gabriel Rufián se conjuraron ayer en el debate de la última prórroga del estado de alarma, que contó con la abstención de los trece diputado de ERC, a que la mesa pueda volver a reunirse, tras quedar paralizada como consecuencia de la pandemia, en el mes de julio. Rufián advirtió ayer a Sánchez de que ERC no es su socio sino que es socio del diálogo. Esta mañana, el portavoz republicano ha hecho suya una frase pronunciada por Oriol Junqueras días atrás: «Sin mesa de diálogo no hay legislatura», dijo el presidente de ERC. Rufián ha insistido, como ya hizo ayer en el debate, que si Pedro Sánchez quiere contar con el concurso de la formación independentista para la estabilidad de su gobierno, necesita mantener viva la mesa de negociación. «Si la mesa no existe, la legislatura tampoco», ha asegurado.

A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez tiene más recorrido y es «más fuerte» de lo que parece. Pero tiene un «peligro», según ha asegurado en TV3. Ese peligro se llama mesa de diálogo, ha señalado, pues de ella depende la «pervivencia» de la legislatura y el apoyo de los republicanos. ERC se ha abierto esta mañana a negociar y facilitar los Presupuestos Generales del Estado, pero eso sí, Rufián ha avisado a Sánchez que es «incompatible» pactar las cuentas públicas con ERC y Ciudadanos al mismo tiempo. El Gobierno tiene que decidir qué quiere ser, ha reiterado. «Depende de ellos, el dilema es de ellos, del PSOE y Unidas Podemos», ha señalado.

Rufián ha vuelto a la carga contra JxCat, pero en un tono mucho más bajo que el de ayer. En el debate en el Congreso, ERC y JxCat exhibieron en público, sin miramientos, sus enormes diferencias. El dirigente republicano ha vuelto a reclamar elecciones, a pesar de que Quim Torra volvió a descartarlas ayer por dos veces. Torra dijo, no obstante, que la legislatura catalana no tiene recorrido. «¿Hasta cuándo?», le ha preguntado el portavoz de ERC en el Congreso. Rufián y Laura Borràs se enzarzaron ayer en un agrio mano a mano, que anticipa una campaña electoral de alto voltaje en Cataluña. JxCat ha evitado esta mañana entrar en el cuerpo a cuerpo. «Hace falta unidad y Govern», ha señalado el diputado nacionalista Eduard Pujol. Y sobre las elecciones, ha replicado de forma indirecta a lo a los republicanos: «En lo que está pensando ahora la gente es en cuándo abrirán los colegios o cuándo cobrarán el ERTE», ha apuntado en RNE.