El PP sale en tromba a exigir al Gobierno el pago de la deuda por la financiación autonómica

Los gobernantes autonómicos del PP salieron ayer en tromba a reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de la deuda acumulada a costa de la financiación autonómica. Lo hicieron tras comprobar la inexistencia del informe de la Abogacía del Estado al que se aferraba el Gobierno para no ejecutar los desembolsos por estar en funciones. La suma adeudada a las comunidades se sitúa en torno a los 4.700 millones de euros por los anticipos a cuenta no satisfechos de la recaudación del IRPF de este año y otros 2.500 millones por una modificación en la liquidación del IVA de 2017. En el caso de Asturias, la cifra se sitúa en torno a los 200 millones: 125 relativos a las transferencias y otros 75 derivados de la liquidación del IVA.

A falta de sesiones de control al Gobierno (Pedro Sánchez no responde en el Congreso a preguntas de la oposición desde febrero) y ante el bloqueo de la vida política, el PP encontró en la deuda a las comunidades autónomas una vía alternativa para poner en aprietos al Ejecutivo. Hasta ahora, Hacienda se había refugiado en los argumentos de un informe de la Abogacía del Estado que le impedía asumir los pagos a cuenta de la recaudación del IRPF y la liquidación del IVA porque estaba en funciones y no podía condicionar las decisiones del futuro Gobierno. Pero era un argumento «verbal» transmitido por los servicios jurídicos y no constaba por escrito, como sospechaba el PP. Solo este martes, con la ofensiva de los populares 'in crescendo', los letrados entregaron un informe de 13 páginas a los responsables de Hacienda con las razones jurídicas para no efectuar los desembolsos.

Desde el PP pidieron ayer la dimisión de la ministra María Jesús Montero por «mentir». Ciudadanos se subió al carro y anunció que pedirá «la reprobación» del Congreso a la titular de Hacienda. En paralelo, los presidentes autonómicos del principal partido de la oposición reclamaron a Montero la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar una fórmula que permita a las comunidades ingresar el dinero adeudado. Sin esos fondos, alegan los gobernantes populares, el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,1% este año está en serio peligro y habría que imponer un programa de recortes del gasto público. El grupo popular en el Congreso, de forma simultánea, preguntó al Gobierno por las razones que tiene para no haber convocado hasta ahora el Consejo.

Los barones del PP no dan crédito al argumento de la interinidad del Gobierno porque «estar en funciones no es estar sin funciones», alegó el gallego Alberto Núñez Feijoó. «El Gobierno se ha quedado sin excusas» para atender a sus obligaciones con las comunidades, apuntó el andaluz Juan Manuel Moreno. La portavoz asturiana de los populares en la Junta General, Teresa Mallada, también salió a la palestra reclamando a Adrián Barbón más presión al Gobierno central para forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Por responsabilidad, al presidente del Principado le toca mover ficha de una vez para defender los intereses de Asturias», señaló Mallada en un comunicado en el que considera «lamentable» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «siga ahogando financieramente a las autonomías y mientras tanto Barbón siga sin pedirle a su jefe que pague a los asturianos».

Barbón, por su parte, ya se pronunció el pasado martes sobre las presiones de los populares lanzando la pelota sobre el tejado de la oposición. A su juicio, resulta esencial que tanto Podemos como Ciudadanos abran la puerta a la investidura de Sánchez, única opción posible para desbloquear estos fondos. «Cada día que pasa es un día perdido para los intereses de Asturias y de España», destacó en este sentido el presidente asturiano.

Presión para la investidura

Una explicación también endeble, a juicio de la oposición, que se malicia que el retraso en los desembolsos es una maniobra para presionar al PP y Ciudadanos y que faciliten la investidura de Pedro Sánchez para normalizar la situación financiera de las comunidades. «Ya lo hicieron con los Presupuestos», recuerdan los populares, cuando los socialistas advirtieron de que sin cuentas públicas no se podrían satisfacer las entregas a cuenta a las autonomías por la recaudación del IRPF y otros impuestos.

El origen del problema está en el enrevesado sistema de financiación en vigor y que debería haber sido renovado hace un lustro, aunque en su momento el Gobierno de Rajoy alegó que la crisis económica desaconsejaba cambiar. El modelo establece que Hacienda recauda los impuestos en todo el territorio y después remite a las autonomías anticipos a cuenta de la recaudación estimada en su territorio del 50% del IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales.