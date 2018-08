«Salimos a competir con PSOE y PP, Foro y Moriyón no son rival a batir» Prendes, en un momento de la entrevista. / IMANOL RIMADA «En ningún caso vamos a apoyar la oficialidad del asturiano. Convertir la lengua en una barrera me parece conservador y reaccionario» A. SUÁREZ Domingo, 12 agosto 2018, 03:30

-Toca a su final la legislatura en Asturias. ¿Qué balance hace de estos casi cuatro años?

-Un tiempo perdido en el que ninguno de los grandes problemas ha visto cómo se avanzaba en su solución. El reciente discurso de Javier Fernández en la Feria de Muestras me remitió a su primer discurso tras tomar posesión como presidente, hace siete años. Asturias es como ese barco encallado en una gran roca, viendo cómo las olas lo mecen de un lado a otro sin avanzar ni un milímetro. No se ha avanzado nada. Es una legislatura fallida.

-¿No le parece que el papel de Ciudadanos en la Junta General ha sido muy gris? Cierto que la aritmética parlamentaria no les ha ayudado...

-Con eso ya lo dice usted todo.

-Sí, pero asumiendo eso, apenas se les ha visto. Sí tenían margen para tener cierta iniciativa política y sin embargo han jugado un papel muy secundario.

-Creo que hemos hecho el papel que teníamos a nuestro alcance, en un Parlamento fragmentado en el que no teníamos un peso numérico específico. Hemos trabajado de forma intensa con iniciativas en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, inspección de servicios... Y hay que tener en cuenta que Javier Fernández tomó la decisión de mirar hacia otro lado, hacia Podemos, optando por quedar en sus manos. Nosotros no teníamos capacidad, viendo la división permanente de la derecha asturiana, de generar una mayoría alternativa. Asumiendo todo eso, creo que nuestro papel es muy digno.

-¿Y cuál es la aspiración de Ciudadanos en 2019?

-Vamos a gobernar.

-¿Eso quiere decir que se ven con opciones de ganar?

-Vamos a gobernar. Pienso que ganaremos y gobernaremos.

-Vamos a plantearnos una hipótesis: si gana Ciudadanos, o si no gana pero es llave de gobierno, ¿con quién ve más factible entenderse? ¿Con el PSOE de Adrián Barbón o con el PP de Mercedes Fernández?

-Nosotros salimos a ganar y creo que serán los demás quienes se tendrán que plantear quién quiere pactar con Ciudadanos. Vamos a ser una fuerza decisiva. A partir de ahí, para nosotros lo esencial será el programa y hay una serie de cuestiones que queremos poner en marcha, y queremos hacerlo nosotros porque no confiamos ni en el PSOE ni en el PP. Si me plantea 'el PP de Cherines o el PSOE de Adrián Barbón', no sé si decir que me aterran los dos, pero casi. No creo que ninguno aporte las soluciones para sacar a Asturias de esta situación. Los dos tuvieron su oportunidad y ambos han sido incapaces. Ninguno de los dos es la solución.

-¿Le preocupa un posible 'efecto Moriyón'?

-Prefiero hablar de Foro más que de la figura de Moriyón. Un partido que acaba de sufrir una crisis tremenda, donde se acaba de ir su presidenta, acosada y expulsada del liderazgo. Es la muestra de que es un proyecto agotado que trata de sostenerse en la imagen de Moriyón porque es el único activo que le queda. Es un partido en descomposición y no creo que sea una alternativa. Y sobre Moriyón, cabe decir que no consigue los votos para gobernar en Gijón. En cuanto Podemos le retiró el apoyo se quedó sin votos hasta para sacar el presupuesto. Hay que recordar que Foro ha gobernado en Gijón con el apoyo de Podemos. No sé si su intención es trasladar ese esquema a Asturias, me parece disparatado. Para nosotros, desde luego, no es un rival a batir. Nosotros salimos a competir contra el PP y el PSOE.

-¿De verdad no ve diferencias entre PSOE y PP?

-PSOE y PP, y también Foro, han tenido su momento, su oportunidad. Quien no la ha tenido, y es la gran esperanza naranja, es Ciudadanos. El PP tuvo dos oportunidades históricas para gobernar Asturias y darle un cambio de rumbo. Y las desaprovechó por su pulsión cainita y sus intereses tribales. En cuanto al PSOE, es un partido viejo, caduco, que ha mantenido las estructuras de poder que nos han llevado a esta parálisis.

¿Un nuevo PSOE?

-Pero hay un nuevo PSOE, el PSOE de Barbón. Le gustará más o menos, pero parece diferente al de Fernández.

-El PSOE de Barbón es el más antiguo que hay en España. Bueno, es que el PSOE de Sánchez es bastante antiguo y conservador, busca esquemas del pasado para dar respuesta a problemas que ya no existen. No creo que sea la solución. Tampoco IU, que gobernó muchos años con el PSOE, ni Podemos, a quien el PSOE tendió la mano y...

-Oficialidad del asturiano, ¿sí o no?

-¿Alguien cree que lo moderno, lo progresista y lo inclusivo es convertir el asturiano en una barrera, en un elemento obligatorio para unas oposiciones? Me parece conservador y reaccionario.

-Vamos, que no van a estar por la oficialidad.

-En ningún caso. Es que ya hemos visto los efectos que esa política de contaminación nacionalista en la izquierda está produciendo en otros territorios. Ahí están la Comunidad Valenciana o Baleares.

-¿Y no ve posible abordar el debate desde un análisis cultural, sin contaminación política, como un patrimonio a proteger que desaparecerá si no se hace oficial?

-Es un patrimonio cultural y una lengua de quienes lo quieren hablar, a los que respetamos. Yo no tengo ningún problema en hablar asturiano, vengo de una aldea y de una familia asturfalante. Ningún problema. Pero hay quien quiere usar la lengua como un elemento político, convirtiéndola en una barrera y haciendo una sociedad más cerrada sobre sí misma.

-Su discurso suena a discurso de candidato. ¿Será el cabeza de cartel de Ciudadanos en 2019?

-(Risas). No, tengo este discurso desde hace años. Y de nombres o candidatos este partido no va a hablar hasta principios de 2019.

-Pero usted tendrá sus preferencias. ¿Quiere seguir en Madrid o ser candidato en Asturias?

-Me gusta ser útil a este proyecto. Y estaré allí donde más útil pueda ser, a Asturias y a Ciudadanos. Porque vamos a vivir un momento crucial, para España y para Asturias, y Ciudadanos es la esperanza de mucha gente para salir del atasco al que nos ha llevado el bipartidismo. Estaré donde mejor pueda servir a ese proyecto.