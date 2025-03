Sánchez aboga por que los informes policiales se elaboren con «todas las garantías»

María Eugenia Alonso Madrid Domingo, 7 de junio 2020 | Actualizado 08/06/2020 09:24h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a respaldar este domingo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el punto de mira de PP, Ciudadanos y Vox que piden su dimisión desde hace días por el controvertido cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. «Cuenta con toda mi confianza», aseveró tras la reunión telemática con los presidentes autonómicos.

Al igual que hiciera el miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo arropó públicamente a Grande-Marlaska y reiteró que «tiene todo el derecho a poder elegir su equipo». Sánchez validó así las explicaciones del ministro, que quiere emprender, añadió, un proceso de «modernización» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con personas de su confianza para las distintas responsabilidades. Entre ellas, María Gámez, la primera mujer al frente de la Guardia Civil. Fue ella la encargada de comunicar su destitución a Pérez de los Cobos el pasado 24 de mayo. Según arguye Interior, la salida del coronel estuvo motivada por la «pérdida de confianza» y no por negarse a informar del «desarrollo» de las investigaciones judiciales sobre el 8-M y su posible incidencia en el contagio del coronavirus.

Aunque Sánchez no quiso entrar a valorar el contenido de los informes realizados por la Guardia Civil sobra la manifestación feminista, sí afirmó que le «gustaría» que «se hicieran con todas las garantías y la confidencialidad debida» y no que se estén filtrando a los medios.

Grande-Marlaska lleva ya dos semanas defendiendo que no hay motivo para su dimisión e insistiendo en que «no hay ni persecución política ni ilegalidades» en el cese de Pérez de los Cobos. En su última comparecencia en la Cámara baja, el titular de Interior apuntó que las explicaciones que solicitaron al coronel de la Guardia Civil tuvieron que ver con la filtración del primer informe remitido a la jueza por parte de su unidad, en el que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el director de emergencias sanitarias, Fernando Simón, no saldrían bien parados. «No es de recibo –señaló– que se filtren investigaciones judiciales que no conocen ni las partes procesales, porque eso crea indefensión, juicios sociales paralelos y es una acción constitutiva de delito».