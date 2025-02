Sánchez aguarda a la decisiva batalla andaluza para diseñar cambios internos

El PP afirma que «deberían irse todos» los ministros porque son «una panda de mentirosos»

R. G.

La crisis de Gobierno, de momento, solo está en los medios de comunicación, pero el PP salió en tromba y coordinado a descalificarla antes de que se lleve a efecto. Su líder consideró este viernes que una remodelación ministerial sería una operación cosmética que no serviría para que el Gobierno enderece su rumbo porque «el problema es Pedro Sánchez». Pablo Casado señaló en Twitter que un cambio de ministros será insuficiente para «solucionar el caos» en que, a su entender, está sumido el Ejecutivo.

Más dura se mostró la portavoz de los populares en el Congreso que calificó al Consejo de Ministros de «panda de mentirosos». Cuca Gamarra indicó que la renovación en el Gobierno de coalición se debería haber producido «hace mucho tiempo» porque su «incompetencia y falta capacidad es clara, manifiesta y rotunda». Es más, añadió, «se podría cambiar (el Consejo de Ministros) entero, empezando por su presidente, y así acabaríamos antes».

La solución para el Gobierno, terció el vicesecretario de Comunicación, no consiste en «cambiar a un ministro o a otro» porque la situación del Gobierno no va a variar con una remodelación. El problema, subrayó Pablo Montesinos, «se llama Pedro Sánchez», y mientras no haya un relevo en la jefatura del Ejecutivo no habrá solución. «No hay crisis de Gobierno -añadió el portavoz- que vaya a hacer desfibrilar este Consejo de Ministros.

El PP sospecha que las informaciones sobre la crisis gubernamental que se supone que planea Sánchez no es más que otra cortina de humo para distraer la atención de los indultos a los presos del 'procés'. Un argumento al que también han recurrido los populares para desvirtuar la imputación de la exsecretaria general de su partido, Dolores de Cospedal, en el sumario de la 'operación Kitchen'.