El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts

Asume que el diálogo está «roto», pero dice que trabaja por la ley contra la multirreincidencia y para encauzar «el conflicto» político

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:42

Comenta

El presidente Sánchez ha elegido hoy un formato inusual, sendas entrevistas desde La Moncloa encadenadas en dos programas de implantación catalana, para intentar rescatar su ... diálogo «roto», según ha admitido, con Junts. Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un real decreto ley para flexibilizar las inversiones en Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts

Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts