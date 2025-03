Sánchez asegura a Díaz que más gasto militar no implicará menos gasto social para aplacar el incendio en Sumar

El Gobierno sigue caminando con pies de plomo y evita concretar en qué medida está dispuesto a aumentar el gasto militar, tal y como ... Pedro Sánchez comprometió el pasado jueves en el Consejo Europeo extraordinario convocado para hablar del rearme de la UE ante el giro estratégico de los Estados Unidos respecto a Rusia y la guerra de Ucrania. El jefe del Ejecutivo se afana, por el momento, en apaciguar los ánimos de unos socios, tanto de coalición como parlamentarios, críticos con ese incremento. Y, según fuentes de la Moncloa, este martes aseguró a Yolanda Díaz que la subida no tendrá impacto alguno sobre el gasto social.

El jefe del Ejecutivo celebró un encuentro con la vicepresidenta segunda, 48 horas antes de la ronda que mantendrá con el resto de las fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox, para tratar de limar discrepancias y traslada, en la medida de lo posible, un mensaje de unidad. Los socialistas siguen insistiendo en que «en lo importante» las dos formaciones que conforman el Gobierno están «alineados». Y, efectivamente, Sumar emitió tras la reunión un comunicado en el que conviene en que "es necesario avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo, defensivo y disuasorio". Pero también esgrimió que "garantizar la seguridad europea pasa hoy por poner la cohesión social y la lucha contra el cambio climático en el centro de nuestras políticas".

En el movimiento liderado en su momento por Díaz, además, no hay una posición unívoca. Al mismo tiempo que la vicepresidenta departía con Sánchez en la Moncloa, y a pesar de que la víspera se había celebrado una reunión para fijar un discurso de mínimos, los portavoces de los distintos partidos integrados en su grupo parlamentario -desde En Comú, a Compromís- dejaron clara su oposición férrea a que aumente la inversión militar. E incluso la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica Madrid, evidenció, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la propia Moncloa, que su partido tampoco aplaude la decisión.

La valencianista Águeda Micó amenazó con replantearse su relación con el Gobierno si el PSOE acaba pactado el incremento del gasto militar con el PSOE. "Primero saldríamos a deslegitimarlo, luego estudiaremos las consecuencias políticas", dijo. Sin llegar tan lejos - al revés, dejando claro que en ningún caso retirarán el apoyo al Gobierno- Gerardo Pisarello, de los comunes, remarcó que, si se avanza por el camino señalado tanto por el secretario general de la OTAN como por la Comisión Europea, no será "en nombre" de su partido.

El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, llegó a reclamar que se cierren "todas las instalaciones militares" en Aragón. Y también el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en un acto en Toledo, defendió que "no es hora de rearme ni es hora del aumento de gasto militar".

Ganar tiempo

La encrucijada es compleja para Sánchez. De un lado tiene la presión de la UE y los socios atlánticos. De otro, la resistencia de sus propios aliados políticos. Y en la oposición, un PP que sí estaría dispuesto a apoyarlo en esta materia pero no sin antes hacerle pagar el precio político de reconocer que no tiene mayoría efectiva para gobernar. De ahí que, por ahora, se limite a surfear el debate y a tratar de ganar tiempo con reuniones como la de hoy o como las del jueves en las que, según avanzan en Moncloa, no se pondrá ninguna propuesta específica sobre la mesa sino que se explicará lo discutido en el Consejo extraordinario de la semana pasada, se expondrá la visión del Gobierno y se oirá a las contrapartes.

La portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, alegó hoy que su falta de concreción acerca de cuándo pretende llegar España al 2% del PIB en gasto militar, inicialmente previsto para 2029, o sobre en qué cuantía podría aumentarse el gasto militar ya en 2025 se debe a que el Gobierno quiere ser «absolutamente serio y prudente» y todavía faltan elementos para hacer un análisis determinante sobre el asunto. Por eso dijo también que Sánchez no comparecerá en el Congreso de los diputados para hablar de este conflictivo asunto hasta después del Consejo Europeo de finales de marzo.

Fuentes gubernamentales insisten en que todavía hay que establecer qué porcentaje del PIB se dedica ahora (la última cifra declarada a la OTAN fue de un 1,28%) o qué puede computar no ya como gasto en defensa sino como gasto en «seguridad», un concepto en el que el jueves hizo ya hincapié Sánchez y en el que parecen sentirse más cómodos algunos partidos de la izquierda. En su comunicado, Sumar

Alegría apuntó también que la propia UE tiene que tomar aún decisiones respecto a los instrumentos financieros de los que se puede echar mano y cómo se articulan.

En todo caso, el discurso del Gobierno evita trasladar la gravedad y la urgencia que otros líderes europeos llevan semanas transmitiendo a sus ciudadanos o que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, escenificó hoy ante el pleno del Parlamento Europeo. La jefa del Ejecutivo comunitario advirtió de que «el tiempo de las ilusiones ha terminado», de que es necesario aumentar la defensa europeo y hacerlo «ya», y de que habría que llegar al menos al 3% del PIB, cuando ahora la UE está por debajo del 2% y actuar «con la valentía que la situación requiere».